Biên phòng nhận tin báo hai tiếng sau khi tàu Vịnh Xanh bị lật

Trước đó 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến số 2. Đến 13h45, khi đang ở gần hang Đầu Gỗ, tàu bị giông lốc đánh lật úp, tất cả du khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Hơn 1.000 người cùng 100 phương tiện đã tham gia tìm kiếm người bị nạn. Hiện còn 350 người, gần 50 tàu, xuồng các loại và 3 flycam của các đơn vị quân sự, biên phòng, công an, hải quân, cảnh sát biển, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đang mở rộng phạm vi tìm kiếm 4 người mất tích còn lại. Quân chủng Phòng không Không quân cũng đã điều tổ bay rà soát từ trên cao.

Lực lượng chức năng đưa tàu Vịnh Xanh 58 vào gần bờ và xoay ngược trở lại rạng sáng 20/7. Ảnh: Hoàng Phong

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trên tàu Vịnh Xanh 58 có 46 khách, thuyền trưởng, hai thuyền viên, giảm 2 khách, 2 thuyền viên so với con số báo cáo ban đầu của thuyền trưởng với cảng vụ khi xuất bến. 10 người sống sót được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy. 35 thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân tử nạn 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng trợ giúp gia đình người tử vong 40 triệu đồng/người, người bị thương 25 triệu đồng/người.

Tàu Vịnh Xanh trên đường về gần Nhà máy đóng tàu Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Rạng sáng nay, tàu Vinh Xanh 58 được trục vớt và đưa vào gần Công ty đóng tàu Hạ Long để phục vụ điều tra. Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng Quảng Ninh cấp, tàu Vịnh Xanh 58 được đóng năm 2015 tại phường Hà An, dài 24 m, trọng tải 12 tấn, công suất chở 48 hành khách. Tháng 1/2025, tàu được cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Thuyền trưởng Đoàn Văn Trình, 50 tuổi, cũng là chủ tàu.