TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Theo nguồn tin của PLO, TAND TP.HCM đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Trước đó, ngày 17-5, bà Hằng đã có đơn từ chối tám luật sư bào chữa cho mình gồm LS Hà Ngọc Tuyền, LS Đỗ Hải Bình, LS Phạm Danh Tín, LS Hoàng Thị Hoài Thơ, LS Trần Thị Phú, LS Đặng Hoài Vũ, LS Nguyễn Đình Kim và LS Nguyễn Trung Chánh.

Cáo trạng mới nhất của VKSND TP.HCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân trong đó có ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni)...

Bốn bị can đã giúp sức cho bà Hằng gồm: ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ Luật, giảng viên trường đại học Luật TP.HCM), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) đến Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. Ông Tuấn làm đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) đã có hành vi lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

