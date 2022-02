Tài xế bỏ đi khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý như thế nào?

Khi CSGT dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe vờ nghe điện thoại rồi bỏ đi. Vi phạm này bị CSGT lập biên bản và xử lý mức kịch khung.

Chiều 17/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, gần 2 tháng thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn (từ 15/12/2021-15/2/2022), các tổ công tác của Đội đã lập biên bản hơn 108 trường hợp lái xe vi phạm, trong đó có 3 ô tô, còn lại là xe máy.

"Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn rất chây ì, khó hợp tác, khiến lực lượng CSGT mất nhiều thời gian, công sức", Thiếu tá Chiến cho hay.

Điển hình, chiều 16/2, trên tuyến đường Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) do Đại uý Đỗ Mạnh Cường làm Tổ trưởng đã tiến hành dừng xe máy Honda Lead màu đỏ mang BKS 17B1-433.xx do một người đàn ông điều khiển.

Khi vào chốt, CSGT thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, tài xế điều khiển xe máy 17B1-433.xx xuất trình GPXL mang tên Tr.P.C. (SN 1984, ở tỉnh Thái Bình), sau đó lấy lý do ra ngoài điện thoại, rồi bất ngờ bỏ đi.

Đại uý Đỗ Mạnh Cường cho biết: Với trường hợp tài xế bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của CSGT như vậy, Tổ công tác sẽ tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời áp dụng xử lý ở mức cao nhất (vi phạm trên 0,4 miligam/1 lít khí thở).

"Tương ứng với mức vi phạm này, người điều khiển xe máy sẽ phạt tiền 7 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước GPLX 23 tháng và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ xe máy đến 7 ngày", đại uý Cường thông tin.

Ngoài ra, khi người vi phạm quay lại trụ sở CSGT để làm thủ tục giải quyết vi phạm, sẽ phải có bản giải trình lý do bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của CSGT.

