Tài xế bị kiện vì cứu người đang xem xét việc kiện người tố sai sự thật

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, vợ tài xế bị kiện vì cứu người ở Quảng Ninh cho biết, chồng chị đang xem xét kiện người tố sai sự thật.

Ngày 15/7, Báo Giao thông đăng tải bài "Hy hữu chuyện bị kiện vì… cứu nạn nhân TNGT" kể về việc chồng chị Nguyễn Thị Vân Anh là anh Ngô Văn Chính, trú Quảng Ninh bị kiện sau khi cứu giúp, đưa bà P.T.T bị TNGT vào bệnh viện.

Sự việc đang gây bức xúc dư luận khi nhân chứng đã khẳng định, anh Chính là ân nhân đưa bà P.T.T vào bệnh viện cấp cứu, chiếc xe gây tai nạn là xe Ford 16 chỗ, không phải xe bán tải của vợ chồng anh Chính.

Cơ quan công an cũng khẳng định: "Đến thời điểm này, qua các thông tin thu thập được, có thể đánh giá sơ bộ là anh Ngô Văn Chính không phải là người gây tai nạn cho bà P.T.T vào trưa 17/6; người thân bà T đã có dấu hiệu vu khống cho tài xế Chính".

Vợ chồng anh Ngô Văn Chính - tài xế bị tố oan làm việc với Đội CSGT - TT, Công an huyện Vân Đồn về những vấn đề liên quan

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nhiều độc giả rất quan tâm, cho rằng gia đình chị Vân Anh nên kiện trở lại người tố xe của gia đình chị gây TNGT.

Ngày 16/7, PV Báo Giao thông đã trao đổi với chị Vân Anh, vợ tài xế trong câu chuyện "làm phúc phải tội" xôn xao dư luận này.

Chị Vân Anh đã cám ơn Báo Giao thông kịp thời phản ánh khách quan, trung thực các tình tiết liên quan đến vụ việc và cho biết, đến thời điểm này, vợ chồng chị đã thấy nhẹ nhõm trở lại.

Bước đầu, nhân chứng và cơ quan chức năng đều cho biết, xe của gia đình chị không gây tai nạn, việc người thân bà P.T.T nghi vấn anh Chính gây tai nạn rồi khiếu nại là không đúng.

Chị Vân Anh cho biết, khi cơ quan công an gọi lên làm việc, bảo đưa xe lên kiểm tra vì có ý kiến cho rằng liên quan đến vụ TNGT làm bà P.T.T bị thương, vợ chồng chị đã khẩn trương đến làm việc và đưa xe đến kiểm tra. Phía công an cũng không giữ xe lại. "Việc công an mời làm việc vì có thông tin liên quan đến vụ tai nạn là bình thường", chị Vân Anh cho hay.

Tuy nhiên, điều làm chị Vân Anh khá ngạc nhiên là đến thời điểm này, dù mọi việc đã sáng tỏ, cơ quan chức năng đã xác định được chồng chị không phải là người gây ra vụ TNGT đó. Nhưng thân nhân của bà T. vẫn chưa hề xin lỗi hay có ý kiến gì với gia đình chị, dù chồng chị là người đã làm việc tốt, cứu người.

"Chúng tôi cũng biết những người trong gia đình bác T. đều hiền lành và gia cảnh cũng còn khó khăn. Chúng tôi cũng hiểu là do gia đình muốn tìm được người gây TNGT để yêu cầu có trách nhiệm về thuốc thang, sức khỏe. Do vậy, có thể gia đình bác ấy suy đoán là chồng tôi gây ra TNGT rồi "phủi" trách nhiệm, nên vợ chồng tôi cũng chia sẻ, cảm thông thôi.

Khi Công an huyện yêu cầu gia đình mang phương tiện, giấy tờ xe lên kiểm tra, vợ, chồng tôi cũng vui vẻ hợp tác vì nghĩ rằng "cây ngay không sợ chết đứng". Thế nhưng, khi được cơ quan chức năng thông báo kết quả điều tra, xác minh chồng tôi vô can đối với vụ TNGT, lại còn cứu giúp bác T., thì phía gia đình bác T. nên chính thức có lời xin lỗi chồng tôi", chị Vân Anh giãi bày.

Về việc có kiện phía gia đình bà P.T.T không, chị Vân Anh suy nghĩ một lát mới trả lời: "Có thể vợ chồng tôi sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý người viết đơn kiện sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, thời gian của vợ, chồng tôi, cũng là để những người bị TNGT hoặc người thân bị TNGT khi quyết định khiếu nại ai đó cần suy nghĩ, tìm hiểu kỹ càng".

Trung tá Bùi Đức Chính, đại diện Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị của thân nhân bà P.T.T. về vụ TNGT, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc mời những người có liên quan đến làm để xác minh.

Anh Chính chỉ việc mang ô tô cùng giấy tờ lên kiểm tra, việc mời đến để kiểm tra, xác minh là đúng trình tự, quy định của pháp luật và gia đình tài xế này đều vui vẻ chấp hành.

Theo Trung tá Chính, vụ việc cơ bản đã được làm sáng tỏ. Hiện đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trả lời, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về việc chị Vân Anh đăng thông tin vụ việc lên mạng xã hội, Trung tá Chính cho rằng, về cơ bản là hợp lý. Vì qua đó cũng nhanh chóng tìm được người thanh niên đi xe máy chứng kiến vụ TNGT và là người trực tiếp vẫy xe nhờ anh Chính đưa nạn nhân đi viện.

Tuy nhiên, Trung tá Chính cho hay, nội dung do chị Vân Anh đăng tải lên mạng xã hội cũng có một số ngôn từ chưa phù hợp, dễ làm tổn thương lòng tự trọng người khác mà trong trường hợp này là gia đình nạn nhân. Bởi lẽ, chị Vân Anh tuy là chủ xe, nhưng không phải người trực tiếp điều khiển và đưa nạn nhân đi viện.

"Có thể, đây cũng là căn nguyên dẫn đến việc gia đình nạn nhân đang bức xúc, hiểu lầm, dẫn đến chưa hợp tác với cơ quan chức năng một cách đầy đủ và cũng chưa gặp gỡ, xin lỗi anh Chính... Còn vấn đề chị Vân Anh muốn khởi kiện thân nhân của nạn nhân có hành vi tố sai sự thật thì cơ quan chức năng sẵn sàng hướng dẫn trình tự, thủ tục theo quy định", Trung tá Bùi Đức Chính phân tích.

