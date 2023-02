Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Đớn đau tột cùng sau chuyến xe tử thần

Xem xét trách nhiệm chủ phương tiện gây tai nạn Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để cứu nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân bị thương, tử vong. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm. Thủ tướng yêu cầu Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và sở GTVT các địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. V.Duẩn