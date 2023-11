Sửa điện trên mái nhà, hai người bị điện giật thương vong

Khoảng 14h ngày 18/11, Công an phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nhận được tin báo vụ việc tai nạn điện giật xảy ra trên địa bàn. Công an phường Phước Hòa đã phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, hai nạn nhân là nam giới bị điện giật nằm bất tỉnh tại hiện trường khi đang sửa chữa điện gia đình trên mái nhà.

Hai nạn nhân bị điện giật nằm bất động trên mái nhà.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch UBND phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ cho biết, đã nắm được thông tin từ địa phương và đã cử lực lượng xuống hiện trường xem xét, có phương án hỗ trợ gia đình.

