Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM khiếu nại vì đội sổ bảng cải cách hành chính

"Người dân hài lòng thì chỉ số CCHC ở nơi đó cao" Phân tích kết quả, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Phòng CCHC (Sở Nội vụ thành phố), cho biết đánh giá chỉ số CCHC trải dài trên 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. "Chỉ số CCHC được điểm và được đánh giá cao phụ thuộc vào các cơ quan đơn vị và đặc biệt là thủ trưởng đơn vị đưa ra giải pháp phục vụ và làm hài lòng người dân hay không. Người dân hài lòng thì chỉ số CCHC ở nơi đó cao" - ông Nguyễn Đức Thịnh nói. Lý giải trường hợp quận 7 đứng cuối bảng xếp hạng, ông Nguyễn Đức Thịnh cho hay thời gian qua, quận 7 có hạn chế. Do phạm vi đánh giá trải dài trên 7 lĩnh vực nên sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu. Quận 7 bị trừ các điểm không đáng có về chế độ báo cáo, thông tin… nên bị hạ điểm tổng thể. Trên cơ sở đánh giá và phân tích, quận 7 sẽ đưa ra giải pháp khắc phục cho năm sau. Ông Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC TP HCM – cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác CCHC do bị động trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của thành phố và đơn vị. "Khi rà soát lại các chỉ số CCHC thì có những nội dung địa phương bị trừ điểm rất đơn giản. Kết quả chỉ số CCHC năm 2021 phản ánh khách quan tình hình của sở, ngành và địa phương" – ông Huỳnh Thanh Nhân nói. Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, năm nay khác với mọi năm là kết quả thẩm định không gửi lại các đơn vị để "thắc mắc" hay "giải thích". Sau khi hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC, các nội dung tồn tại, cần khắc phục được gửi về các đơn vị để tập trung triển khai cho năm 2022.