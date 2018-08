Sẽ báo cáo Thủ tướng vụ PGĐ Sở Ngoại vụ ‘siêu tốc’

Ngành công an sẽ tập trung ổn định bộ máy, đến năm 2021 sẽ không còn tình trạng một cục 13 cấp phó.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao đổi với báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Đ.MINH

Chiều 20-8, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Hàng loạt vấn đề nóng được đặt ra tại đây như việc sắp xếp bộ máy ở Bộ Công an, việc bổ nhiệm thần tốc phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định...

Phát hiện “bổ nhiệm thần tốc”: Sẽ xử lý nghiêm

Liên quan đến thông tin về hồ sơ bất thường và việc bổ nhiệm siêu tốc đối với Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Đức Hoàng (mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong nhiều số báo), ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, cho hay quan điểm của Bộ Nội vụ liên quan đến bổ nhiệm lãnh đạo phải theo chủ trương chung của Đảng là kiên quyết thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ.

Theo ông Long, trong quá trình kiểm tra, phát hiện hoặc từ thông tin báo chí nêu, Bộ đề xuất Thủ tướng và các cấp có thẩm quyền xử lý, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Về trường hợp cụ thể nêu trên, Ban Thường vụ Bình Định và tỉnh đã tổ chức kiểm tra ngay. Nếu phát hiện sai phạm, Ban Thường vụ tỉnh sẽ xử lý theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan tham mưu chính, quản lý chung cũng có văn bản báo cáo Thủ tướng. “Qua theo dõi, trên cơ sở kết quả báo cáo của Bình Định, nếu thấy chưa phù hợp, chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng, Chính phủ để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định” - ông Long nhấn mạnh.

Về câu hỏi có tình trạng lợi dụng chính sách thu hút nhân tài, đào tạo cán bộ trẻ để cài cắm, bổ nhiệm người nhà, người thân hay không, ông Trương Hải Long khẳng định quan điểm chung đối với công tác cán bộ giai đoạn hiện nay là tất cả cấp ủy Đảng và các cơ quan phải thực hiện nghiêm quy định.

Nói thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay Bộ Nội vụ khi thiết kế ban hành nghị định đã tham mưu, đề cập quy định làm sao thực sự thu hút được người tài và có chế độ để giữ chân được người tài.

Cũng theo ông Thừa, Bộ thiết kế theo hướng các đối tượng này phải xuất sắc, phải trong độ tuổi trẻ, là tiến sĩ hoặc thạc sĩ. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại hiện nay rất đông tiến sĩ, thạc sĩ “giấy” với việc tham gia nhiều loại hình đào tạo từ xa. Vì thế, phải có thêm một “bộ lọc” khác là yêu cầu phải có bài báo ở nước ngoài hoặc công trình khoa học nghiên cứu được cấp có thẩm quyền đánh giá.

“Phải có sự đãi ngộ, thu hút, đặc biệt là có sự sàng lọc để quá trình tuyển chọn không bị “cài cắm”, lựa chọn những người không thực sự xuất sắc” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý.

Cần có thời gian để sắp xếp bộ máy ngành công an

Liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy của ngành công an, báo chí đặt câu hỏi: Công an vừa thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng bỏ cấp tổng cục, việc này được dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, dư luận cũng không khỏi băn khoăn khi Bộ bỏ tổng cục nhưng lại hình thành nhiều cục với bộ máy khá lớn. Có cục lên tới 13 cục phó với 21 đơn vị cấp phòng, ban trực thuộc. Như vậy liệu có đảm bảo về số lượng cấp phó theo quy định cũng như nguyên tắc tinh gọn bộ máy khi sắp xếp?

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay khi thực hiện sáp nhập “cái được là rất lớn và chắc chắn được thì chúng ta mới làm”. Nhưng khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì phải có thời kỳ quá độ, đặc biệt là chính sách về cán bộ. Theo ông Thừa, cán bộ của chúng ta được rèn luyện, học tập, phấn đấu cả một quá trình. “Vì vậy khi sắp xếp, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có độ trễ một chút” - ông Thừa nói.

Thông tin thêm về vấn đề này, bà Đào Thị Hồng Minh, Vụ phó Vụ Tổ chức biên chế, cho biết thực hiện Nghị quyết 18, Hội nghị Trung ương 6 và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Bộ Công an là một trong những bộ đi đầu trong việc xây dựng sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Việc tổ chức sắp xếp này đã được Bộ Công an trình Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã cho chủ trương và đồng ý bỏ tổng cục thuộc Bộ Công an.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an theo hướng bỏ sáu tổng cục và 96 cục thuộc tổng cục, đồng thời thành lập thêm một số cục mới.

“Đương nhiên khi sắp xếp lại vậy thì số lượng cấp phó cao hơn so với quy định. Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể cao hơn so với quy định nhưng đến năm 2021 phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Bộ Công an cũng đã cam kết thực hiện việc này” - bà Minh cho hay.