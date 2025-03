Sáp nhập tỉnh, xã: Gọn nhưng phải tinh thì mới mạnh

Sáu điểm khác biệt So với những lần sáp nhập các ĐVHC trước đây, lần sáp nhập này có nhiều điểm khác biệt mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo. Trước hết, việc sáp nhập các ĐVHC lần này được thực hiện đồng thời ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Thứ hai, giảm cấp CQĐP xuống còn hai cấp - không tổ chức cấp huyện. Thứ ba, việc sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã sẽ không chỉ căn cứ vào các tiêu chí trước đây, không chỉ đơn thuần là quy mô dân số, là diện tích mà còn phải chú trọng đến quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển gắn với sáu vùng kinh tế - xã hội. Đây cũng là điểm khác về tư duy sáp nhập, không chỉ dừng lại ở mục tiêu tinh gọn mà đã vươn xa hơn về tầm nhìn. Cụ thể, sáp nhập để đạt mục tiêu cuối cùng là phát triển và hưng thịnh, tạo ra không gian mới, tạo ra động lực mạnh mẽ để địa phương, vùng và đất nước phát triển. Thứ tư, đồng thời với việc sáp nhập tỉnh sẽ tiếp tục sáp nhập các ĐVHC cấp xã. Do đó, phải nghiên cứu để xác định rõ các mô hình CQĐP cấp xã phù hợp với khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng, hải đảo, quy mô dân số, diện tích, lịch sử, văn hóa, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo… Gắn liền với mô hình CQĐP là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, vị trí việc làm, biên chế... Thứ năm, các cơ quan của cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội... cũng được sắp xếp tổ chức bảo đảm tính đồng bộ trên địa bàn cấp xã (sau khi sáp nhập). Thứ sáu, qua việc sáp nhập, phải đánh giá và phân loại để thực sự nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ chức bộ máy mới và giải quyết chế độ chính sách đối với những người chịu sự tác động của việc tinh gọn, sáp nhập. TS TRẦN ANH TUẤN