Sập mặt cầu tạm trên QL29, người và xe rơi xuống cầu

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 11:47 AM (GMT+7)

Sập mặt cầu tạm tại công trường thi công sửa chữa cầu Rôsy trên QL29 ở Đắk Lắk làm người và xe máy rơi xuống cầu.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 25/11, một chiếc cầu tạm tại công trường thi công, sửa chữa cầu Rôsy, tại Km 175+776, QL29 đoạn giao nhau giữa địa bàn UBND TX Buôn Hồ, UBND huyện Krông Búk và UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bị sập làm người phụ nữ và xe máy rơi xuống cầu. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy qua cầu tạm trên cầu Rôsy đang sửa chữa thì bất ngờ tấm tôn mặt cầu bị nghiêng sập, làm người và xe máy rơi xuống cầu.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân lên cầu.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ Tuấn Linh xác nhận: “Sau khi sự cố sập cầu tạm xảy ra, chúng tôi đã báo với cơ quan chức năng cấm người đi qua lại. Chiếc cầu bị sập là cầu tạm, cầu làm bằng sắt cho người đi bộ và xe thô sơ đi qua trong lúc đang thi công cầu Rôsy. Lúc đó, xe máy đi qua bị trượt rớt xuống cầu, may mắn người chỉ bị xây xát nhẹ. Nguyên nhân là do tấm tôn mặt cầu bị gập ghềnh, anh em làm không để ý. Đó không phải là tai nạn mà do người ta đi qua trượt té xuống thôi”.

Đại diện Ban QLDA5 (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: “Chúng tôi đã cho kiểm tra thông tin. Đúng là có vụ việc trên nhưng người chỉ bị trượt ngã. Nguyên nhân bị trượt do mái ta luy xuôi. Đơn vị thi công đã đảm bảo, rào chắn nhưng do người đi đường đi đụng vào rào chắn mới trượt xuống”.

“Công trình sửa chữa, gia cường cầu Rôsy tại Km175+776, quốc lộ 29 được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 3899/QĐ-TCĐBVN ngày 12/10/2018. Công trình do Ban QLDA5 làm chủ đầu tư. Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ Tuấn Linh thực hiện. Thời gian thi công từ ngày 15/8/2019 đến ngày 15/4/2020.”

Theo tìm hiểu, trước đó để phục vụ việc sửa chữa gia cường cầu Rôsy (tại Km 175+776, QL29). Ngày 18/11, đơn vị thi công đã có văn bản xin được phân luồng giao thông để khắc phục sự cố cầu. Sau đó, Sở GTVT đã có thông báo về việc tổ chức thực hiện phân luồng giao thông tạm thời, phục vụ thi công khắc phục sự cố cầu Rôsy.

Sở GTVT yêu cầu Ban QLDA 5 (chủ đầu tư) chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện, cử nhân viên trực đảm bảo giao thông; lắp các biển chỉ dẫn, thông báo và cử nhân viên hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí khu vực điểm đầu, điểm cuối các tuyến tránh; khu vực cầu Rôsy.

Khu vực nút giao đường Hồ Chí Minh với QL29 (ngã ba TX Buôn Hồ), lắp đặt các biển chỉ dẫn, vạch sơn tạm thời trên các tuyến tránh để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dễ dàng nhận biết và di chuyển theo hướng tuyến đã phân luồng. Sở GTVT yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn trả mặt bằng để các phương tiện lưu thông qua cầu Rôsy bình thường trước 24h ngày 29/11/2019.

Sau khi có thông báo phân luồng trên, đơn vị thi công đã thi công cầu tạm phục vụ cho người đi bộ và xe thô sơ của người dân sinh sống trên khu vực trên và đã xảy ra sự cố.

Theo đơn vị thi công, nguyên nhân xảy ra sự cố là do mặt cầu tạm gập ghềnh.

“Đơn vị thi công phải tổ chức giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông, không được gây ách tắc giao thông trong suốt quá trình thi công; chịu trách nhiệm về ATGT. Kể từ ngày nhận bàn giao, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất ATGT sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến TNGT và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu”, văn bản của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk nêu.

