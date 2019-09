Sân bay Tân Sơn Nhất ngừng phát thanh từ 1-10, hành khách cần làm gì?

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 18:33 PM (GMT+7)

Hành khách cần đặc biệt lưu ý những điều gì để không bị lỡ chuyến sau khi sân bay Tân Sơn Nhất ngừng phát thanh từ ngày mai 1-10?

Từ 1-10-2019, nhằm hạn chế tiếng ồn, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ngừng phát thanh tại nhà ga quốc nội (T1), ngoại trừ trường hợp thay đổi cửa khởi hành.

TOC đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ hành khách khi ngừng phát thanh thông báo tại nhà ga T1 - Ảnh: Xuân Hiệp

Ông Hoàng Xuân Hiệp, Trưởng phòng Dịch vụ hành khách (TOC) - Vietnam Airlines, cho biết ngay khi nhận được công văn về việc ngừng phát thanh tại ga quốc tế từ ngày 1-7-2019, và tại ga quốc nội từ ngày 1-10-2019, TOC đã chủ động xây dựng các kế hoạch phục vụ hành khách. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc cung cấp thông tin đến hành khách bằng các màn hình và bảng hướng dẫn tại nhà ga.

Đồng thời, ông Hiệp cho rằng hành khách cần thay đổi thói quen từ nghe phát thanh sang chủ động cập nhật thông tin về chuyến bay của mình trên các màn hình và các bảng thông báo đặt tại nhà ga.

Hành khách cũng nên chủ động ra cửa khởi hành đúng giờ đã ghi trên boarding pass (thẻ lên máy bay), cập nhật các thay đổi nếu có trên các màn hình tại các vị trí trong nhà ga. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu nhà ga ngừng phát thanh, TOC sẽ triển khai hỗ trợ khách trong khả năng có thể nếu chẳng may hành khách lỡ chuyến vì lý do này.

Trưởng phòng Dịch vụ hành khách cho biết thông tin được cập nhật tới hành khách qua hệ thống màn hình thông báo, banner và tờ thông báo tại sân bay. Tại mỗi quầy truyền thống đều có tờ thông báo và máy kiosk checkin, thủ tục viên sẽ hướng dẫn hành khách xem, cập nhật tin tức khi đang làm thủ tục. Hiện nay, đối với các máy kiosk checkin, TOC đã bổ sung hiển thị màn hình thông báo về việc ngưng phát thanh thông tin về chuyến bay trong quá trình hành khách tự làm thủ tục tại máy.

"TOC mong muốn hãng hàng không có hệ thống thông báo đến mỗi hành khách bằng tin nhắn, gửi thông tin liên quan đến chuyến bay của khách theo từng bước sử dụng dịch vụ. Cụ thể, khi hành khách hoàn tất thủ tục check-in sẽ có tin nhắn xác nhận số ghế, giờ bay, giờ boarding, số cửa khởi hành dự kiến. 10 phút trước giờ khởi hành sẽ có tin nhắn xác nhận lại giờ lên tàu, số cửa khởi hành; nếu chuyến bay thay đổi cửa khởi hành hay giờ boarding, giờ bay cũng sẽ có tin nhắn đến hành khách"- Trưởng phòng Dịch vụ hành khách đề xuất.

Qua tìm hiểu cho thấy, tại hãng Aeroflot, khi boarding (lên máy bay) hay thực hiện dịch vụ họ đều gửi thông tin đến hành khách bằng tin nhắn. Cách làm này được xem là một cải tiến rất hữu ích, giúp cập nhật thông tin đến hành khách nhanh chóng, kịp thời.

Theo ông Hiệp, lường trước những ảnh hưởng khi ngưng phát thanh tại các khu vực quầy thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu và hành lý xách tay, phòng chờ, khu vực cách ly, boarding... TOC đã đề nghị Cảng hàng không bố trí thêm màn hình FIDs để hành khách thuận tiện xem thông tin. TOC cũng đã phối hợp với Viags/ANSC xây dựng bổ sung chương trình nhận diện khách có hành lý ký gửi cần quay lại kiểm tra với an ninh soi chiếu VeriPax. Hạng mục này đã được chạy thử áp dụng hiệu quả từ tháng 9-2019.

TOC đã có báo cáo nhận diện các rủi ro ảnh hưởng tại mỗi vị trí phục vụ hành khách và mỗi rủi ro đều có những giải pháp thực hiện để hạn chế các bất cập xảy ra, trong đó, đặc biệt chú ý đến việc nhấn mạnh công tác thủ tục viên thông báo khách giờ đóng cửa khởi hành, cập nhật các thay đổi nếu có tại các màn hình trong nhà ga, hướng dẫn khách lưu ý kiểm tra hành lý đã qua hết máy soi an ninh soi chiếu mới rời khỏi khu vực làm thủ tục. Tại khu vực an ninh soi chiếu, triển khai tăng cường nhân viên lọc khách và hỗ trợ khách tại các vị trí trong nhà ga.

"Nhiệm vụ và cũng là khó khăn của chúng tôi là phải làm sao để có được màn hình FIDS to, rõ, đầy đủ thông tin về chuyến bay, tại các khu vực làm thủ tục, sau an ninh soi chiếu, tại các khu vực cửa khởi hành và phòng khách Thương gia. Màn hình tại các cửa khởi hành cần to hơn, hiển thị được nhiều thông tin, đặc biệt các chuyến bay bất thường, các bảng hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ... Ngoài việc Cảng hàng không chủ động trang bị và cung cấp các màn hình, bảng thông báo thì việc phối hợp giữa các đơn vị trong công việc tìm khách cuối giờ boarding, đặc biệt vào mùa cao điểm có thể coi là khó khăn đối với TOC trong việc triển khai thực hiện"- ông Hiệp chia sẻ.