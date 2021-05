Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Chủ Nhật, ngày 16/05/2021 11:26 AM (GMT+7)

Hội đồng Bầu cử quốc gia rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Hôm nay (16/5), trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có nghị quyết rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Lý do là do ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khoẻ và để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện Bạch Mai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp", bà Thanh nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, quê Thanh Oai, Hà Nội) có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Y khoa. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tháng 3/2020. Trước đó, ông Tuấn là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố trước đó, ông Tuấn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TP. Hà Nội (gồm huyện Sóc Sơn và Mê Linh).

Trước đó, tại buổi họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu cho biết, Tiểu ban Nhân sự đã nhận được văn bản trả lời của Bộ Công an đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn.

Theo bà Thanh, Bộ Công an có khẳng định, ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan thời kỳ công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì đang trong quá trình điều tra.

Vừa qua, Cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 người liên quan đến các gói thầu thiết bị mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số các bị can có nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng; Nguyễn Thị Dung Hạnh - Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Thành viên Tổ thẩm định; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội,...

Trước đó, từ ngày 9/4, Tổ công tác của Cơ quan điều tra đã xác minh vụ việc liên quan đến công tác thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, thực hiện các đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.

Cơ quan điều tra đã đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính của đơn vị này.

Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay.

Bệnh viện Tim Hà Nội nằm trong số ít bệnh viện địa phương được xếp vào nhóm bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước, với nhiều kỹ thuật được đánh giá cao như mổ tim hở, can thiệp tim mạch...

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/rut-ten-ong-nguyen-quang-tuan-khoi-danh-sach-ung-cu-dai-bieu-quoc-ho...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/rut-ten-ong-nguyen-quang-tuan-khoi-danh-sach-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-d507093.html