Quốc hội chất vấn 4 bộ trưởng

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp:

Chặn tín dụng đen ra sao? Tôi dự định sẽ chất vấn bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng và VH-TT-DL. Với ngành công an, tôi sẽ hỏi giải pháp của Bộ trưởng Tô Lâm trước tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy gây ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Vấn đề "tín dụng đen" dù ngành công an đã xử lý rất nhiều nhưng chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn. Vậy việc xử lý và hoàn thiện các quy định pháp luật để ngăn chặn việc này ra sao? Dư luận cũng rất quan tâm việc quy hoạch khu tâm linh kết hợp du lịch, có nơi cả ngàn ha đất trong khi đất sản xuất thì rất hiếm. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cần giải trình về việc này. Với Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, tôi sẽ hỏi về việc quản lý thu, chi ở những khu du lịch tâm linh. Có hay không hiện tượng kinh doanh chùa chiền, khi nhiều đại gia muốn đầu tư vào lĩnh vực này? ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội):

Giải pháp chống gian lận thi cử Là giáo sư đại học, tôi quan tâm nhất đến vấn đề giáo dục - đào tạo. Vừa qua xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, nhất là vụ gian lận thi cử năm 2018 có thể nói mang tính "thế kỷ". Dù Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận trách nhiệm trong nhiều việc nhưng điều đó là chưa đủ. Trình bày báo cáo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ quyết tâm "kiên quyết không để xảy ra gian lận, vi phạm trong thi cử" nhưng biện pháp nào để thực hiện thì chưa nêu ra. Vì vậy, tôi mong chờ cơ hội chất vấn về giải pháp không để xảy ra gian lận, tiêu cực trong thi cử. ĐBQH Ksor h’Bơ Khắp (Gia Lai):

Nhiều vụ giết người man rợ Những vấn đề ĐBQH dự kiến chất vấn với Bộ Công an đều là vấn đề nóng, được cử tri và dư luận rất quan tâm. Gần đây nổi lên những vụ án giết người man rợ, không chỉ là vấn đề về đạo đức, giáo dục mà còn là do yếu tố tác động tiêu cực của xã hội. Qua các vụ án cho thấy đa số các đối tượng phạm tội đều liên quan đến ma túy, ngáo đá. Bộ Công an đã phá nhiều vụ án buôn bán ma túy lớn, ngăn chặn từ biên giới. Nhưng tuyến biên giới còn liên quan đến công tác ngoại giao của các nước, công tác phối hợp với các địa phương. Nếu không phối hợp tốt, điều này sẽ gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động của các cơ quan chức năng.