Quan điểm của Việt Nam trước việc một số nước liên tục diễn tập ở Biển Đông

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt.

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 11/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc gần đây một số nước liên tục có các hoạt động diễn tập ở Biển Đông, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ:

"Biển Đông là một trong những vùng biển rất quan trọng trong khu vực. Do đó, việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không hàng hải ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia".

Ông Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị hoạt động của các nước liên quan cần phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên.

* Liên quan tới câu hỏi của phóng viên về việc Campuchia thúc đẩy dự án kênh đào Funan - Techo, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: "Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước ven sông Mekong, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông".

Theo ông Đoàn Khắc Việt, phía Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Funan - Techo, và cũng đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực.

