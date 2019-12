Porsche, Lexus... tiền tỷ phủ bụi, 'bỏ xó' trong bãi giữ xe ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều xe sang như Porsche, Lexus, Camry... và hàng nghìn xe máy phủ kín bụi sau thời gian dài bị tạm giữ tại các bãi giữ phương tiện vi phạm ở Hà Nội.

Bộ Công an vừa có đề xuất giải pháp, xử lý đối với phương tiện quá thời hạn chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Theo quy định, quá thời hạn 30 ngày mà chủ phương tiện không đến nhận, không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, bán đấu giá.

Trong buổi họp Ủy ban Pháp luật ngày 12/12 vừa qua, đại diện Bộ Công an thông tin từ năm 2013 đến tháng 9/2019, công an các đơn vị, địa phương đã tạm giữ hơn 4,2 triệu phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó, gần 249.000 ô tô, gần 4 triệu mô tô. Tính đến tháng 9/2019, tại công an các đơn vị địa phương còn tồn đọng 136.989 phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá thời hạn bị tạm giữ chưa xử lý được, với 722 ô tô, hơn 134.000 mô tô, 19.000 phương tiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Ghi nhận của phóng viên tại bãi xe vi phạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy), Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), bãi giữ xe Hà Giang... hàng nghìn ô tô, xe máy đắp chiếu nhiều năm. Đa số, những phương tiện này hư hỏng, cũ nát.

Tại bãi xe Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng nghìn xe máy tồn đọng nhiều năm qua, trong đó có nhiều dòng xe đắt tiền như SH, Spacy, PS, @... và xe phân khối lớn. Qua nhiều năm, những phương tiện này hư hỏng nhiều bộ phận.

Hàng chục xe SH, PS, @ trong bãi giữ xe vi phạm.

Cũng tại các bãi giữ xe vi phạm này, có hàng loạt ô tô sang trọng, đắt tiền cũng đắp chiếu, vô chủ như: Lexus, Porsche, Camry...

Một nhân viên trông giữ phương tiện cho biết, hàng tháng bãi giữ vẫn tiếp nhận nhiều phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Qua nhiều năm, số lượng lên tới hàng nghìn phương tiện, nhiều người điều khiển hoặc chủ xe không quay lại lấy phương tiện dẫn đến hư hỏng. Lượng xe tồn đọng nhiều, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, không còn giá trị sử dụng, thương mại.

Qua thời gian dà phơi nắng, dầm mưa, nhiều phương tiện hư hỏng, bụi bẩn bám dày.

Một chiếc Porsche gắn BKS Hà Nội tại bãi giữ xe vi phạm còn khá mới.

Cũng trong buổi họp của Ủy ban Pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Đặng Hoàng Oanh cho rằng, đối với các phương tiện vi phạm hành chính, nếu người vi phạm không đến nhận, hoặc không xác định được người vi phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền cần khẩn trương ra quyết định tịch thu. Đại diện Bộ Tư pháp cũng ủng hộ việc bán đấu giá, hoặc thanh lý phương tiện thuộc diện bị tịch thu như trên, để nhanh chóng giải phóng phương tiện vi phạm ra khỏi các điểm trông giữ, tránh tình trạng quá tải, lãng phí tài sản xã hội.

