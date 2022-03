Phú Yên: Sóng lớn khiến 2 người mất tích, chìm hư hỏng hơn 50 tàu cá

Trận mưa lớn kèm gió mạnh, sóng to trái mùa bất ngờ gây thiệt hại nặng cho ngư dân tỉnh Phú Yên.

Sáng nay (31-3), ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường cho các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng với gió và mưa lớn. Đồng thời, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích ở Phú Thường, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông kiểm Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh này đang bị thiệt hại nặng do đợt mưa gió trái mùa từ tối qua. Thống kê chưa đầy đủ, đến sáng nay (31-3) đã có trên 50 tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu gần bờ bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Trong đó, nặng nhất là ở TP Tuy Hòa và huyện Tuy An.

Chỉ riêng xã An Phú (TP Tuy Hòa), theo ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch UBND xã An Phú, xã có trên 30 tàu cá bị đánh chìm. "Đó là con số mới thống kê được bước đầu. Sóng vẫn đang lớn, tàu thuyền đang bị đánh chìm nên chúng tôi chưa thống kê hết được. Hầu hết đây là tàu thuyền khai thác lộng, đang được neo đậu. Gió to, sóng lớn bất ngờ quá nên người dân không kịp trở tay" - ông Hiên nói.

Tàu thuyền của tỉnh Phú Yên bị đánh chìm, hư hỏng nặng khi hứng chịu trận mưa gió trái mùa

Sáng sớm nay nhiều ngư dân Phú Yên bất ngờ vì sóng lớn đánh trôi tàu thuyền

Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, sáng nay thành phố này đã cử lực lượng biên phòng, bộ đội và công an đến xã An Phú để hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, vì sóng còn quá lớn nên lực lượng cứu nạn chưa thể ra các tàu đang còn neo đậu, chủ yếu chỉ cứu nạn gần bờ.

Trong khi đó, theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, huyện này đã có ít nhất 21 tàu thuyền bị chìm và 2 người mất tích. Trong đó chỉ riêng xã An Hòa Hải đã có 20 tàu cá bị chìm và 2 người ở thôn Phú Thường đang bị mất tích. "Tôi đang cùng anh em đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Không ai nghĩ mùa này lại mưa to gió lớn thế này nên thiệt hại nặng quá"- ông Khoa nói.

Sóng gió trái mùa ngày 31-3, khiến 2 người ở thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An bị mất tích

