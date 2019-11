Phó Thủ tướng gửi thư khen CSGT cứu người trong vụ xe Mercedes bốc cháy

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:43 PM (GMT+7)

Hành động của chiến sĩ CSGT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã kịp thời cứu một nạn nhân thoát khỏi vụ cháy xe Mercedes.

Trong thư Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ viết: “Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

Tôi biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT - Công an TP Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân.”

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khoảng 7h20 ngày 20/11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe ô tô, 3 xe máy và một xe đạp điện. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, 5 phương tiện bốc cháy toàn bộ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Láng. Trung tá Thái đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn, bất chấp hiểm nguy, trực tiếp vào giải cứu một nạn nhân kẹt giữa ô tô và xe máy ra khỏi hiện trường (khi đó, xe ô tô đang bốc cháy kèm theo tiếng nổ, quần nạn nhân cũng đang bốc cháy), kịp thời giúp người bị nạn thoát khỏi nguy cơ tử vong.

