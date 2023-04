Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Lương Tam Quang trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ngày 24/4, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 1/5/2023.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc, điều động đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân. Lễ công bố và trao quyết định cho Đại tá Trịnh Ngọc Quyên sẽ được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Tạ Văn Đẹp bày tỏ vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND Bình Dương tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường bản thân cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó. Góp phần giữ vững tình hình ANTT, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Học vị Tiến sĩ điều tra tội phạm học (Cảnh sát nhân dân).