Phó giám đốc Công an Thanh Hóa làm Giám đốc Công an Nam Định

Chiều ngày 26-3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, nhận nhiệm vụ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: Quốc Hương

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1-4-2024.

Tại buổi thông báo, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Mạnh đã được sự tin tưởng của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an để được giao trọng trách, nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà đánh giá cao những kết quả, sự đóng góp của đại tá Nguyễn Hữu Mạnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, trong thời gian công tác tại tỉnh Thanh Hóa, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ để cùng củng cố, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch về mọi mặt; cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Thiếu tướng Trần Phú Hà mong muốn trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo mối gắn kết giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định thời gian công tác tại tỉnh Thanh Hóa đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đó là cơ hội để về đơn vị công tác mới sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại tá Mạnh có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa, từng giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tham mưu, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

