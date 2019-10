“Phố cà phê đường tàu rất độc đáo nên quản lý chặt thay vì dẹp bỏ”

Theo thống kê từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 7/2019, tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, tăng cao về số người chết so với tháng 7/2018 và tháng 6/2019 (tai nạn đường sắt làm 20 người chết, so với tháng 7/2018 tăng 9 người (+81,82%), so với tháng 6/2019 tăng 11 người chết (+122,2%). Nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông thiếu chú ý quan sát, kỹ năng lái xe kém khi qua các đường ngang đường sắt.