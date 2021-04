Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái mua trên facebook

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 19:33 PM (GMT+7)

Tài xế xe khai hai giấy phép lái xe hạng E và một giấy CMND được đặt làm trên facebook với giá 16 triệu đồng.

Ngày 12-4, Đội CSGT - trật tự Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa phát hiện một tài xế điều khiển xe ô tô khách sử dụng nhiều giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân (CMND) không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thông tin ban đầu, sáng 11-4, Tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự đi tuần tra kiểm soát khu vực phường Núi Sam thì phát hiện xe ô tô khách có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lái xe Phan Thế Thịnh (39 tuổi, ngụ Bến Tre) sử dụng nhiều giấy phép lái xe hạng E và một giấy CMND không do cơ quan có thẩm quyền cấp mang tên Nguyễn Cao Lương (42 tuổi, quê Đồng Nai).

Qua làm việc, Thịnh khai hai giấy phép lái xe hạng E và giấy CMND là do Thịnh đặt làm trên facebook với giá 16 triệu đồng.

Hiện, Đội CSGT - trật tự đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ nêu trên và phương tiện để xác minh làm rõ.

