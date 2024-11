Phát hiện một phương tiện vận tải vi phạm gần 1.000 lần/tháng, Thừa Thiên Huế chỉ đạo... nóng

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp để theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải; thực hiện nghiêm việc truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông. Từ đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị vận tải và xử lý nghiêm khi phát hiện lái xe vi phạm như: chạy quá tốc độ, không truyền dữ liệu liên tục, quá thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe. Cùng với đó, lực lượng CSGT, TTGT sẽ xử lý nghiêm xe hợp đồng trá hình, không đảm bảo an toàn giao thông…