Phát hiện bệnh nhân chết trong hố nước thải của Trung tâm y tế

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 20:58 PM (GMT+7)

Ngày 31/10, Bác sĩ Nguyễn Xuân Phúc- phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết: Các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông A Hét 40 tuổi, ngụ tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, ông A Hét đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô để điều trị bệnh rồi mất tích, gia đình và người thân tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Tình cờ một người dân phát hiện thi thể anh A Hét nổi lên trong hố nước thải phía sau Trung tâm Y tế, liền cấp báo.

Người nhà nạn nhân phỏng đoán anh A Hét thường xuyên uống rượu say xỉn, nhiều khả năng do say rượu nên bị ngã xuống hố nước và chết đuối.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Kon Tum điều tra.