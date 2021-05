Phát hiện bé gái 7 tuổi là F2 dương tính với SARS-CoV-2 trong khi F1 âm tính

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 13:24 PM (GMT+7)

Bố là F1 của nữ nhân viên trực tổng đài tại KCN An Đồn - Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong khi con gái có biểu hiện sốt và bất ngờ kết quả xét nghiệm lại dương tính.

Sáng 14-5, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh là F2 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi F1 của trường hợp này lại có kết quả âm tính.

Đó là trường hợp một bé gái tên D. (SN 2014, ngụ đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Bé gái này được xác định là F2 khi có bố là F1 (do tiếp xúc gần với nữ nhân viên trực tổng đài tại Công ty Trường Minh - KCN An Đồn, bệnh nhân 3545).

Lấy mẫu xét nghiệm công nhân bên trong KCN An Đồn liên quan đến nữ bệnh nhân 3545

Sau khi phát hiện ca bệnh 3545, bố bé gái trên được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 11-5 và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đến chiều tối ngày 13-5, bé D. có biểu hiện sốt, được đưa vào khu cách ly của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sáng ngày 14-5 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Nam cho hay trong khi đó, tại khu cách ly tập trung, bố của bệnh nhân D. lại có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành chức năng quận Sơn Trà đã tiến hành phong tỏa, lập khu cách ly tại khu vực bé D. sinh sống ở đường Lê Hữu Trác, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây.

Bệnh nhân 3545 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi vào khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào sáng ngày 11-5. Ngay sau đó, thành phố đã nhanh chóng truy vết, xét nghiệm cho 128 nhân viên, người lao động của Công ty Trường Minh, cho kết quả 33 người dương tính cùng ngày.

Thưởng nóng 200 triệu cho quận Sơn Trà và CDC Đà Nẵng Sáng nay 14-5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến trụ sở UBND quận Sơn Trà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) Đà Nẵng để động viên và thưởng nóng 200 triệu đồng vì đã làm tốt công tác truy vết, thần tốc rà soát các trường hợp liên quan các ca mắc Covid-19, đặc biệt là tại KCN An Đồn. Bí thư Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) trao thưởng nóng 100 triệu đồng cho UBND quận Sơn Trà Tại buổi làm việc, Bí thư thành ủy Đà Nẵng biểu dương tinh thần làm việc chủ động, tận tâm của tập thể UBND quận, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và CDC TP Đà Nẵng. Trong những ngày vừa qua, Sơn Trà trở thành điểm nóng dịch Covid-19 khi ghi nhận ca mắc cộng đồng không rõ nguồn lây tại KCN An Đồn. Lãnh đạo quận này đã lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngăn chặn sự lây lan. Với phương châm truy vết thần tốc, CDC Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tổ chức thực hiện lấy mẫu hơn 11.000 trường hợp ở KCN và khu vực lân cận. Trong ngày 13-5, CDC TP Đà Nẵng đã đạt kỉ lục số lượng xét nghiệm với gần 23.000 mẫu. Bí thư Đà Nẵng khen thưởng mỗi đơn vị 100 triệu đồng đồng thời động viên, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19.

