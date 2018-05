Phát hiện 2 bộ hài cốt trong hang núi nghi của cặp đôi mất tích 26 năm trước

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hiện trường vụ việc

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra danh tính 2 bộ hài cốt được người dân phát hiện trong một hang trên núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc).

Tối 2 ngày trước đó, người dân phát hiện 2 bộ hài cốt nam, nữ còn nguyên vẹn trong hang trên núi Chứa Chan ở độ cao 400m tại địa phận ấp Xuân Sơn, xã Xuân Trường (huyện Lộc Xuân, tỉnh Đồng Nai).

Tại hiện trường, 2 bộ hài cốt có quần áo, dây nịt, dép và một chai thuốc bằng thủy tinh cùng một ly lớn. Sự việc được người dân trình báo chính quyền địa phương.

Người dân địa phương nghi vấn, 2 bộ hài cốt trên là của một đôi nam nữ mất tích từ năm 1992 vì bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm.

Hiện Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp Công an huyện Xuân Lộc, Công an xã Xuân Trường và các đơn vị liên quan điều tra, xác định danh tính 2 bộ hài cốt.