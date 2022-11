Phạt 11 triệu đồng tài xế dùng kiếm giải quyết mâu thuẫn trên cao tốc

Theo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7, tài xế Nguyễn Văn Hợi điều khiển xe khách BS: 63B -011.62 đã có lỗi dừng xe sai quy định mà không báo hiệu cho các phương tiện khác trên đường cao tốc. Trước đó, đơn vị này đã mời làm việc hai tài xế liên quan đến vụ va chạm trên cao tốc, người cầm kiếm là tài xế Hợi. Đối tượng thừa nhận sau va chạm giao thông, trực tiếp cầm kiếm dọa tài xế xe du lịch, nhưng không phải kiếm Nhật mà chỉ là loại kiếm bằng gỗ tự chế.

Tài xế Nguyễn Văn Hợi cầm kiếm tự chế đe dọa tài xế xe 7 chỗ

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10-11, anh Trần Hồ Kiệt (SN 1990, ngụ TP.HCM) điều khiển xe du lịch loại 7 chỗ BS: 51G-554.52 chở 3 người khách, trong số này có 1 khách nước ngoài, 1 người lớn tuổi cùng hướng dẫn viên đang lưu thông từ miền Tây về TPHCM trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Khi vào địa phận TP.Tân An (Long An) xe khách 29 chỗ do tài xế Hợi cầm lái va chạm với xe của anh Kiệt. Cú va chạm làm xe của anh Kiệt bị hư hỏng phần hông phía sau nhưng tài xế Hợi vẫn không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy bình thường. Bức xúc, tài xế Kiệt tăng tốc đuổi theo xe khách đến khu vực huyện Bến Lức rồi chặn lại nhưng bất thành. Chạy thêm một đoạn, xe khách vượt lên chặn xe anh Kiệt, sau đó tài xế mở cửa bước xuống tay cầm kiếm liên tục có lời nói thiếu lịch sự với anh Kiệt rồi lên xe chạy đi.

