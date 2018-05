Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò"

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 18:10 PM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 17/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã chính thức lên tiếng về vụ việc 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò" nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường “lưỡi bò” (đường 9 đoạn) nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Đây là một thực tế không thể thay đổi và cần được tôn trọng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết báo chí Việt Nam đã thông tin rất đầy đủ về diễn biến vụ việc cũng như hướng xử lý của các cơ quan chức năng có liên quan.

Trước đó, tối 13/5, một chuyến bay thuê bao xuất phát từ Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, mang theo đoàn khách du lịch Trung Quốc. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, khi đi qua khu vực làm thủ tục nhập cảnh, có một nhóm khách người Trung Quốc mặc áo khoác ngoài in lấm chấm một số đảo, không thể hiện bản đồ. Nhưng khi ra khu vực bên ngoài, nhóm khách này đã cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo phông in bản đồ có hình “lưỡi bò”.

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in hình "đường lưỡi bò" xuống sân bay Cam Ranh (Người lao động)

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã yêu cầu những người này cởi bỏ áo in hình nêu trên. Còn theo đại diện Công ty TNHH Thương mại Du lịch Aladin (đơn vị nhận đoàn khách trên, gọi tắt là Công ty Aladin), là có đoàn khách của công ty này mặc áo in hình lưỡi bò khi đến Khánh Hòa du lịch. Một lãnh đạo công ty du lịch này cho biết, đã tiến hành thu hồi toàn bộ số áo có in hình lưỡi bò để tiến hành tiêu hủy.

Theo tường trình của những du khách này, số áo trên họ mua trước khi lên máy bay sang Việt Nam du lịch. Bản thân du khách không ý thức được đó là hành vi bị cấm và bản đồ in sau lưng là phi pháp.

Sáng 15/5, Trung tá Nguyễn Xuân Diễm, Phó công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết đã báo cáo Bộ Công an vụ việc du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường “lưỡi bò” để xin ý kiến chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.