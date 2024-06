Osin Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển bị bắt

Ngày 7-6, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm ông Trương Huy San (hay còn gọi là Osin Huy Đức Trần Đình Triển.

Theo đó, Công an đã điều tra ông Trương Huy San (tức Osin Huy Đức) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Trần Đình Triển, trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cũng bị ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam trong cùng vụ án này.

Theo cơ quan công an, hai bị trên đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị can đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, chấp hành các quy định tại nơi giam giữ.

Hiện cơ quan ANĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam hai bị can này.

Hiện cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

