Ngồi sửa xe máy trong nhà, bị xe chở rác tông trọng thương

Chủ Nhật, ngày 06/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Sau khi va chạm với chiếc xe máy khiến 2 người bị thương, xe ô tô chở rác mất lái lao vào một nhà dân ven đường, tiếp tục tông trọng thương 1 người đang ngồi sửa xe máy trong nhà.

Hiện trường vụ tai nạn xe chở rác tông 3 người trọng thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 6-5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, xe ô tô chở rác mang BKS 37C-135.31 do ông Lương Quang Phùng (1976, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Bắc-Nam, khi đến km 431+100, thuộc xóm 14, xã Diễn An, đã bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 37B1-483.10, khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương.

Sau khi va chạm, xe ô tô mất lái lao vào nhà của anh Cao Tiến Đạt, ở xóm 14. Anh Đạt lúc này đang ngồi sửa xe máy, đã bị ô tô tông trọng thương. Tại hiện trường, phía trước ngôi nhà của anh Đạt bị đổ sập, ô tô chở rác và một số xe máy bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.