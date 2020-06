Ô tô khách tông liên hoàn trên QL1 khiến 2 người thương vong

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 10:19 AM (GMT+7)

Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đang điều tra vụ ô tô khách tông liên hoàn ô tô tải, mô tô khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Sau cú tông mạnh, ô tô tải lao vào nhà dân mới dừng lại

Sáng 28/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) điều tra vụ ô tô khách tông liên hoàn ô tô tải, mô tô khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/6, ô tô khách BKS 51B - 412.73 do tài xế Phan Văn Toàn (SN 1983, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, lưu thông trên QL1 từ hướng Trung Lương đi miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Cư (huyện Cái Bè), bất ngờ tông vào ô tô tải BKS 71C - 088.58 do tài xế Nguyễn Tấn Vàng (SN 1989, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại, Bến Tre) điều khiển đang chuẩn bị dừng đèn đỏ ở phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Bị tông mạnh khiến ô tô tải 71C - 088.58 trượt về phía trước và tông liên hoàn vào ô tô tải BKS 60C - 435.20 do ông Hồ Ngọc Phương (SN 1973, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và mô tô BKS 63AN - 012.07 do ông Nguyễn Thanh Dũng (SN 1966, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều.

Chưa dừng lại, ô tô tải do tài xế Vàng điều khiển tiếp tục chạy về phía trước lao lên lề tông vào nhà bà Lương Thị Hồng Ánh (SN 1963, ngụ xã An Cư) mới dừng lại.

Hoảng hốt, tài xế Toàn đánh mạnh tay lái sang phải tiếp tục va chạm mô tô BKS 63B1 - 903.75 do Phạm Quốc Tuấn (SN 2001, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Hậu quả của vụ TNGT khiến ông Dũng tử vong tại chỗ, tài xế Vàng bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiều thương tích.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh có mặt tại hiện trường phối hợp Công an huyện Cái Bè điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, Công an huyện tạm giữ tài xế Toàn để phục vụ điều tra.

Nguồn: https://www.atgt.vn/o-to-khach-tong-lien-hoan-tren-ql1-khien-2-nguoi-thuong-vong-d470162.htmlNguồn: https://www.atgt.vn/o-to-khach-tong-lien-hoan-tren-ql1-khien-2-nguoi-thuong-vong-d470162.html