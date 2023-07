Ô tô con bẹp dúm sau va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong

Chiếc ô tô con bị hư hỏng

Ngày 10/7, theo Ban ATGT TP Hải Phòng, vào khoảng 11h54 cùng ngày, lái tàu Nguyễn Thanh Bình điều khiển tàu khách kéo theo 12 toa lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Khi đi đến xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng), tàu hỏa xảy ra va chạm với xe ô tô loại 5 chỗ mang biển số Hải Dương do anh Trần Như Đông (SN 1985, ở Hải Dương) điều khiển chở theo 4 người trên xe đi theo hướng từ trong khu dân cư ra Quốc lộ 5.

Phần đầu ô tô con bẹp dúm

Vụ va chạm khiến ô tô con bị đẩy ra xa rồi lao xuống ruộng, hư hỏng nặng. 4 người ngồi trên xe ô tô bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) 1 trong số những người bị thương đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ô tô con bị đẩy xuống ruộng sau va chạm với tàu hỏa.

Theo đại diện Ban ATGT Hải Phòng, đường ngang này là lối đi tự mở, chính quyền địa phương đã có cảnh báo. Tài xế ô tô con bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

