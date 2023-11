Nữ sinh 'thông chốt' 141, tông trúng Cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Tối 18/11, Tổ công tác Y10/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nút giao phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Lực lượng chức năng đưa chiến sĩ đi cấp cứu

Đáng chú ý, dù lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nhưng nhiều tốp thanh, thiếu niên vẫn điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, phóng tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh, cố tình “thông chốt”.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, nữ sinh T.K.M (16 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo một người khác, lưu thông theo hướng phố Trần Nhân Tông - đường Lê Duẩn qua vị trí tổ công tác Y10/141, đã đâm trúng một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trình bày với tổ công tác, T.K.M cho biết, do bản thân là học sinh, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt nên phóng nhanh qua chốt cảnh sát 141 thì dẫn sự việc xảy ra.

Hiện, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ Phòng CSGT cho biết, tối 18/11, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện 4 vụ việc, bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 1 chứa thảo mộc khô nghi cần sa, 1 xe mô tô nghi xe tang vật, 2 biển kiểm soát nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài ra các tổ hóa trang phát hiện, tạm giữ 27 đối tượng có hành vi điều khiển xe nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng; xử lý 25 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

