Nữ sinh bị đánh, đạp xuống mương ở Tây Ninh: Người bị tông đi sai làn đường

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Công an xác định nguyên nhân va chạm dẫn đến nữ sinh lớp 7 bị đánh là do cô gái đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn giao thông.

Em N. bị đạp xuống mương tét đầu, đang được điều trị tại bệnh viện

Người đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 14/12, Thượng tá Mai Văn Thành - Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo gửi Công an tỉnh, UBND huyện về vụ va chạm giao thông ngày 12/12 tại ấp Bình Linh, xã Chà Là mà báo chí đã phản ánh.

Theo đó, khoảng 7h30, ngày 12/12, em H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS) chở bạn bằng xe đạp điện lưu thông trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là.

Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Khu vực bé N. bị đạp ngã

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là anh Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, là công nhân). Khi anh Mẫn chạy đến đã chửi mắng em N., N. có xin lỗi nhưng bị Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp em N. té xuống mương cạn.

Em N. được gia đình đưa vào bệnh viện Lê Ngọc Tùng, Thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Theo Công an huyện Dương Minh Châu, vụ việc có ông Ngô Văn Mạnh và ông Lê Văn Thất, là bảo vệ của nhà xe công nhân làm chứng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu đã chỉ đạo Đội CSGT - TT Công an huyện phối hợp với Công an xã Chà Là xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường không đúng vị trí đi bộ, không đảm bảo an toàn giao thông,

Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đã đánh, đạp ngã em N. xuống mương cạn.

Nữ sinh bị đánh được dìu đi thi

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đến thăm hỏi, hỗ trợ em N.

Sáng 14/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Bùi Thị Thanh T. (dì của em N.) cho biết, dù còn mệt nhưng ngay trong sáng nay, N. vẫn muốn đến trường để thi học kỳ. Gia đình đã dìu N. đến lớp và chờ em thi xong.

Gia đình em N. bức xúc, sau khi xảy ra sự việc, em N. đang được điều trị tại bệnh viện thì có người đến tận giường đe dọa và không chịu xin lỗi.

Trước đó, tối 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã đến thăm hỏi, động viên và đã hỗ trợ em N. 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, sự việc xảy ra là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến bạo hành trẻ em đều phải xử lý nghiêm.

Hiện Công an huyện Dương Minh Châu vẫn đang thụ lý sự việc.

