Nóng trong tuần: Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng; Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định nghỉ hưu... là những tin nóng nhất tuần qua.

Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Chiều 11/12, kết thúc 2 ngày xét xử vụ mua chế phẩm Redoxy-3C, đứng trước bục khai báo bị cáo Nguyễn Đức Chung -cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời cám ơn cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho bị cáo được chữa bệnh trong quá trình tạm giam.

Trong khoảng 10 phút trình bày, bị cáo Chung nhiều lần khẳng định bản thân luôn làm việc vì lợi ích của Thủ đô, lợi ích của người dân, không bao giờ có động cơ vụ lợi.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh TTX.

Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày bản thân bị bệnh tật, từng phải đi nước ngoài mổ ung thư đại tràng, không biết có về được đến nhà để đưa tiễn bố mẹ lúc ra đi hay không, mong HĐXX xem xét thấu đáo, công tâm.

Trình bày tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú (người bào chữa cho bị cáo Chung) đã bổ sung thêm tài liệu mới tại phiên tòa là phiếu nộp tiền của gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung với số tiền 10 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Sau khi gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng cho cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đại diện VKS ghi nhận và đề xuất áp dụng với bị cáo Chung với hình phạt từ 8 - 10 năm tù (sáng VKS đề xuất mức án 10 - 12 năm tù).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định nghỉ hưu

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Truởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định nghỉ hưu.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Quyết định nghỉ hưu với nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 10/12, VKSND Tối cao đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, ông Cường bị bắt tạm giam vào 9/12, để phục vụ công tác truy tố và xét xử, thay vì được tại ngoại như trước đó.

Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Cường là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn thuộc cấp của ông có hành vi cố ý làm trái quy định, tiếp tay cho thuốc giả nhãn mác.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Người lao động được nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2022 là 22 ngày

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là 9 ngày. Lịch nghỉ gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần, từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức 29/1/2022 đến 6/2/2022.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Bộ đề xuất nghỉ 4 ngày từ 1/9 đến 4/9/2022, tức từ thứ Năm đến hết Chủ nhật.

Dịp Tết Dương lịch sắp tới, người lao động sẽ nghỉ liên tục từ 1/1 đến hết 3/1/2022, do ngày đầu năm 2022 rơi vào cuối tuần và được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp. Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày.

Ngày Giỗ tổ 10/3 Âm lịch tức 10/4 Dương lịch rơi vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp.

Ngày thống nhất 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 nghỉ liên tiếp bốn ngày do rơi vào cuối tuần, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai và thứ ba tuần kế tiếp.

Như vậy, tổng số ngày người lao động được nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2022 là 22 ngày.

Tài xế say xỉn, lái ô tô kéo lê xe máy của công an tóe lửa

Khoảng 1 giờ sáng 11/12, một nhân viên ngân hàng, có biểu hiện say xỉn lái ô tô bán tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TPHCM). Khi bị lực lượng công an xã phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế giảm tốc độ nhưng không hợp tác, có hành vi chống đối.

Chiếc xe máy của công an bị kéo lê, tóe lửa

Lực lượng Công an xã An Phú điều khiển xe máy chốt chặn phía trước đầu ô tô. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn không dừng xe mà cố tình tăng ga tông thẳng vào xe máy công vụ rồi cuốn vào gầm, kéo lê trên đường, tóe lửa, nhiều bộ phận trên xe bị bào mòn do ma sát với mặt đường.

Lực lượng chức năng đã xác định được tài xế và phương tiện nhưng chiếc xe đã được thay một biển số khác.

Quyết định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.407.655 ca, trong đó có 1.051.903 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.833 ca/ngày.

Tại Hà Nội, vừa thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố. Cụ thể, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2, thấp nhất là 16.400 đồng.

Tại TPHCM, theo kế hoạch của Sở Văn hoá - Thể thao, để chào đón năm mới, TPHCM sẽ tổ chức đêm đại nhạc hội, chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ ngày 31/12/2021 cho tới 0 giờ ngày 1/1/2022, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhưng trong trường hợp TPHCM bị đánh giá cấp độ dịch ở mức 3, 4, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND TPHCM chỉ đạo tạm ngừng tổ chức các hoạt động.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanong-nguyen-duc-chung-noi-loi-sau-cung-502021121219593288.htmNguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanong-nguyen-duc-chung-noi-loi-sau-cung-502021121219593288.htm