Nóng trong tuần: Thuê resort 60 triệu đồng/đêm, nữ giám đốc tá hỏa vì rắn bò vào phòng

Thuê resort 60 triệu đồng/đêm, nữ giám đốc tá hỏa vì rắn bò vào phòng

Con rắn bò trong phòng khu resort The Nam Hai. Ảnh: Facebook

Trong 2 ngày 1/5 và 2/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện một nữ giám đốc có trải nghiệm đáng sợ khi phát hiện con rắn bò trong phòng một khu resort đắt đỏ mà người này thuê ở tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung bài viết, khoảng 13h30 ngày 1/5, vị nữ giám đốc ở Hà Nội trở về phòng lưu trú tại khu resort The Nam Hai (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ thấy con rắn dài cả mét bò ngoằn ngoèo trong phòng.

Nữ du khách hoảng loạn la hét. Một lúc sau, ban quản lý đến và loay hoay mãi mới bắt được con rắn. Theo nội dung bài viết, giá phòng mà nữ giám đốc thuê ở tại khu resort trên lên đến 60 triệu đồng/đêm.

Ngày 2/5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin từ phía khu resort The Nam Hai. Theo ông Hồng, đại diện quản lý khu resort tỏ ra rất tiếc vì đã để xảy ra sự cố ngoài ý muốn như trên.

Theo phía quản lý khu resort The Nam Hai, ngay từ khi sự việc bắt đầu xảy ra, nhân viên quản gia riêng của vị khách đã có mặt và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn bằng cách đưa bà đến nơi khác. Đội ngũ an ninh của khu nghỉ dưỡng cũng có mặt để hỗ trợ kiểm tra phòng và loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện.

"Ngay sau đó, những thành viên ban lãnh đạo cũng đã đến để gặp mặt và xin lỗi trực tiếp. Vị khách nữ sau đó đã ổn định về mặt tinh thần và cũng thông cảm cho sự việc đáng tiếc đã xảy ra" - báo cáo của đại diện khu resort The Nam Hai cho biết.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 60 ngày

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp, TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử.

Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tam giam. Ảnh: FBNV

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình.

Hiện nay bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Đi xe máy vào cao tốc trên Đại lộ Thăng Long, cô gái trẻ tử vong thương tâm

Vào khoảng 7h20 ngày 5/5, anh T.V.L. (SN 1994, ở Hải Phòng) điều khiển ô tô khách mang biển số Hải Phòng, lưu thông trên đường Đại lộ Thăng Long hướng Hoà Lạc - Trần Duy Hưng.

Khi đi đến Km4 +00 đường Đại lộ Thăng Long, xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Vĩnh Phúc do chị N.T.T.V. (SN 2000, ở Vĩnh Phúc) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến chị V tử vong tại chỗ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực hiện trường vụ tai nạn. Ngay sau khu xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

Địa điểm xảy ra tai nạn là đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long. Tại đây, xe máy, xe thô sơ và gia súc bị cấm đi vào.

Một phi công Vietnam Airlines dương tính với ketamine

Ngày 5/5, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Vietnam Airlines đã báo cáo sơ bộ ban đầu về trường hợp phi công được xác định dương tính với ketamine.

Theo báo cáo của hãng hàng không, sau biên bản báo cáo ban đầu của trung tâm y tế đoàn bay về việc phi công được xác định dương tính với ketamine, hãng hàng không đã cho tạm dừng bay với phi công này để tiếp tục các bước xác minh tiếp theo.

Chiều cùng ngày, Vietnam Airlines cũng đã lên tiếng về vụ việc một phi công có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với ketamine.

Theo đại diện hãng hàng không, việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn Bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D. chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng. Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 ngày 27/4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công P.H.D. 1.

Theo nội dung văn bản, ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công P.H.D. 1, đội bay A321 trước chuyến bay nhưng phi công D. 1 từ chối kiểm tra chất gây nghiện.

Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D. 1 đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Việt Nam ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 44,1 độ C

Người dân mưu sinh dưới tiết trời nắng gay gắt. Ảnh: PHI HÙNG

Chiều 6/5, kỷ lục mới về nhiệt độ đã được thiết lập tại Việt Nam.

Theo bảng thống kê nhiệt độ của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Theo đó, nhiệt độ lúc 13h ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Đơn cử, tại Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ; Hòa Bình 41,3 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C…

Đáng chú ý, ngày 20/4/2019 nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê (Hà Tĩnh) là 43,4 độ C, giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam.

Tuy nhiên sang đến hôm nay kỷ lục này đã bị phá vỡ tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) khi nhiệt độ lúc 16h là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ C.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn nhận định, với 44,1 độ C, đây sẽ là kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.

Trên đường tới trường, nữ giáo viên mầm non rơi xuống vực tử vong

Chồng cô giáo Yến đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vào khoảng 16h ngày 3/5, cô Mai Thị Yến – giáo viên Trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) cùng chồng và con gái 4 tuổi di chuyển bằng xe máy từ thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) lên điểm trường dạy học.

Tuy nhiên, trên đường tới trường gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô Yến gặp sự cố mất phanh nên rơi xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến cô Yến tử vong, còn người chồng bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Nói về gia cảnh của cô Yến, bà Đào Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, hai vợ chồng nữ giáo viên có 2 người con, con trai 10 tuổi đang học lớp 4, ở cùng ông bà nội, con gái nhỏ 4 tuổi, ở cùng bố mẹ tại xã Đường Thượng. Chồng cô Yến là giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng.

Theo bà Xuân, cô Yến quê ở Hà Giang, còn chồng quê Phú Thọ. Do hai bên gia đình đều ở xa điểm trường, nên vợ chồng cô Yến cắm bản dạy học. Cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cả hai vợ chồng mới về thăm gia đình.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cho hay, hiện tại việc hậu sự của cô Yến đã hoàn tất. Chồng cô Yến đã biết tin xấu về vợ mình, nhưng do bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại bệnh viện, sức khoẻ còn yếu nên không thể về chịu tang. Người con đi cùng xe may mắn chỉ bị xước xát nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-thue-resort-60-trieu-ong-em-nu-giam-oc-ta-hoa-vi-ran-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-thue-resort-60-trieu-ong-em-nu-giam-oc-ta-hoa-vi-ran-bo-vao-phong-a606689.html