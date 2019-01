Nóng trong tuần: Thủ tướng phê duyệt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 20:08 PM (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức; Container ủi một loạt xe máy dừng đèn đỏ và tài xế dương tính với ma túy… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức đã được Thủ tướng phê duyệt.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (Tết Âm lịch) chính thức được Thủ tướng phê duyệt là 9 ngày liên tục

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 9 ngày liên tục, tính cộng cả ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

Tức là từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết chủ Nhật ngày 10/02/2019 (âm lịch là ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khi thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán chính thức cũng đã lưu ý, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Container ủi một loạt xe máy dừng đèn đỏ và tài xế dương tính với ma túy

Chiều 2/1, xe container do Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) điều khiển đang di chuyển theo hướng Long An đi TP.HCM đã bất ngờ lao vào một loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 18 người khác bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An

Sau tai nạn, Hiếu rời khỏi hiện trường. Đến 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột chở đến công an trình diện. Hiếu khai nguyên nhân là do xe mất thắng.

Tuy nhiên, báo cáo của Cục Đăng kiểm gửi Bộ GTVT cho biết, hệ thống phanh của xe container gây tai nạn hoạt động hoàn toàn bình thường, không có tình trạng mất phanh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu, nồng độ cồn trong máu cao. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng còn làm thêm xét nghiệm ở cơ quan cấp trung ương để đối chiếu kết quả xét nghiệm ban đầu.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thành Hiếu để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại chuyến thăm các nạn nhân bị thương, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết từ quý I/2019, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong nước tiểu của tất cả tài xế, nhất là tài xế xe khách, xe container.

Nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom khủng bố tại Ai Cập đã về nước

Lúc 1 giờ 5 phút ngày 6/1, chuyến bay đưa thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom khủng bố tại Ai Cập đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Tại sân bay, lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương đã có mặt để động viên và chia sẻ với gia đình của những người bị nạn.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định và cùng với thân nhân đưa thi thể 3 người bị nạn về nhà để tổ chức tang lễ.

Thi thể các nạn nhân trong vụ đánh bom được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 6/1

Đối với 3 trường hợp bị thương, công ty đang phối hợp với bệnh viện tại Ai Cập và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để có thể đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tối 1/1, nhóm du khách đầu tiên trong đoàn khách đi tour ở Ai Cập gặp nạn đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18 giờ 15 giờ địa phương (23 giờ 15 giờ Việt Nam) ngày 28/12/2018. Xe buýt chở du khách Việt Nam đã trúng bom cài trên đường El-Maryoutiya ở Cairo, Ai Cập. Trên xe có 18 người, gồm 15 du khách Việt Nam và 3 công dân Ai Cập.

Vụ tấn công khiến 3 người Việt Nam và 1 hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng, 9 du khách Việt bị thương. Tour này do lữ hành Saigontourist tổ chức.

Nữ tài xế taxi say xỉn chạy xe 107 km/h gây tai nạn làm chết 3 người

PGĐ Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với nữ tài xế taxi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại thị trấn Liên Nghĩa vào đêm 1/1 vừa qua.

Chiếc taxi bẹp rúm sau tai nạn

Theo điều tra ban đầu, khuya 1/1, nữ tài xế taxi Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) mời bạn đến nhà hàng dự tiệc sinh nhật.

Sau khi đã uống nhiều rượu, bia, Hân lái taxi chở 5 người bạn về.

Khi đến thị trấn Liên Nghĩa, taxi va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều phía trước rồi tiếp tục lao vào cây bên lề đường, lật ngửa.

Vụ tai nạn làm 3 người ngồi băng ghế sau của taxi tử vong. Hân cùng 2 người còn lại trên xe và người điều khiển xe máy bị thương rất nặng.

Theo cơ quan công an, nồng độ cồn của Đỗ Thục Hân sau khi xảy ra tai nạn đo được là 1,108mg/l khí thở. Kiểm tra hộp đen, khi xảy ra tai nạn, taxi chạy với tốc độ 107km/h.

Công an TP.HCM tung Tổ công tác 363, nhiều dân “anh chị” bị bắt

Tổ công tác 363 có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn, can thiệp, xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội

Ngày 30/12, Công an TP.HCM đã tung các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) để đồng loạt ra quân quán xuyến địa bàn, tăng cường hiện diện lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm.

Các tổ 363 được bố trí theo 2 cấp: cấp Công an TP bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động) và cấp Công an quận, huyện bố trí các tổtuần tra kiểm soát trên những tuyến, địa bàn quận huyện.

Trước mắt, cấp Công an TP bố trí 7 tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp với tổng quân số huy động mỗi ngày 252 người.

Trong những ngày đầu ra quân, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự như cướp giật, cho vay nặng lãi, tàng trữ ma túy. Nhiều đối tượng phạm pháp cũng bị bắt.

Công an TP HCM khẳng định việc ra đời của lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố.