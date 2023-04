Nóng trong tuần: Lời nói cảm động của anh công an khi bị đám đông bao vây trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lời nói cảm động của anh công an khi bị đám đông bao vây trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Anh công an bị đám đông cản trở ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 3/4, mạng xã hội xôn xao trước một clip quay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Theo đoạn clip dài hơn 1 phút, một người mặc đồng phục công an đang xử lý, đưa những em nhỏ hành nghề ảo thuật thổi lửa (ngậm xăng hoặc dầu để phun cho lửa bùng lên - PV) về trụ sở làm việc thì bị nhiều người cố tình ngăn cản, để các em nhỏ chạy đi.

Sau đó, người này bất lực nói: "Người ta đang lợi dụng nó để kiếm tiền cho người ta. Chúng tôi đưa về để làm rõ vấn đề đó. Các anh chị đang giúp cho những người đó, hiểu không?".

Người này cũng nói thêm: "Đó là trẻ dưới vị thành niên, các anh chị nghĩ là con cái mình bị bắt làm vậy các anh chị biết không? Vậy mà ai cũng hỗ trợ hết á. Tụi nó không nói được, vì là trẻ dưới vị thành niên sao mà biết mà nói được. Có ai con nít mà ra ngoài đường cầm lửa mà thổi ngoài đường không? Giờ này nó phải đi học, chứ không phải đứng đây thổi lửa cho mọi người cùng xem rồi livestream".

Trao đổi với phóng viên, đại diện quận 1 cho biết, đã nắm thông tin trên mạng xã hội, nhưng chưa có báo cáo nên chưa biết đơn vị nào đang xử lý. Vị này cũng thông tin đây là công tác thường xuyên của công an phường khi xử lý tình trạng xe đẩy, hàng rong, lang thang xin ăn trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đạp nhầm chân ga, tài xế lao ô tô vào dòng người giữa ngã tư ở Hà Nội

Chiếc ô tô gây tai nạn

Sáng 6/4, ông Nguyễn Đình Khuyến – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo nhanh của công an, nguyên nhân ban đầu vụ ô tô tông 17 xe máy tại ngã tư đường Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ là do tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Theo ông Khuyến, qua kiểm tra, lái xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) vì "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, lái xe Vĩnh điều khiển ô tô mang biển số Hà Nội trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Khi đi đến ngã tư Xuân La – Võ Chí Công, xe này bất ngờ tông 17 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương.

Trực thăng rơi xuống biển ở Hạ Long, phi công và 4 du khách tử vong

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ trực thăng rơi. Ảnh: Văn Đảm.

Tối 5/4, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho hay, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Trong đêm 5/4 và ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 4 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Đồng thời xác định được vị trí trực thăng gặp nạn là ở vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng.

Đến sáng 7/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng. Thi thể nữ nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xác chiếc trực thăng khoảng vài trăm mét, ở vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và hộp đen đã được tìm thấy.

Chủ tịch và nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng lộ clip “mây mưa” trong cơ quan

Ông L.V.T mở cửa phòng làm việc riêng tại cơ quan trước khi camera quay lại cảnh "mây mưa" khoảng 20 phút

Liên quan đến vụ việc ông L.V.T (57 tuổi) - nguyên bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT cùng bà T.T.K.L (45 tuổi) - cán bộ tín dụng, thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) "mây mưa" tại phòng làm việc bị camera an ninh cơ quan ghi lại, 2 người trong cuộc đã có những giải trình khá khác nhau.

Cụ thể, ông T nói rằng bản thân trong lúc có men rượu, việc kiểm soát hành vi không được chuẩn mực nên đã xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn; sai phạm về đạo đức, lối sống đối với người đảng viên.

Trong khi đó, bà L giải trình rằng ngày 11/4/2022, bà đến cơ quan để dọn vệ sinh theo sự phân công của lãnh đạo. Trong lúc đó, "bản thân trong một phút không làm chủ được mình" nên đã cùng ông L.V.T quan hệ bất chính với nhau tại cơ quan. Bà L. nói rằng sự việc xảy ra do đi làm chứ không phải hẹn hò tại cơ quan để quan hệ bất chính với nhau.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn Ngô Mây đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng hình thức cảnh cáo về hành vi quan hệ bất chính. Các quyết định này được UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây ban hành vào cuối tháng 3/2023 vừa qua, đồng thời thay thế 2 quyết định kỷ luật được ban hành vào ngày 4/11/2022.

Ngày 4/11/2022, UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây đã ban hành 2 quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng hình thức cảnh cáo. Lý do, ông T. đã sử dụng rượu bia đến mức bê tha, không làm chủ được hành vi; còn bà L. vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Bà Phương Hằng khai lý do phát ngôn xúc phạm các nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Ảnh chụp màn hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 bị can khác về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên không gian mạng, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ danh Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (nghệ danh Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên (nghệ danh Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Trương Thị Việt Hà và bà Lê Thị Giàu.

Bà Hằng cho rằng những người này cũng xúc phạm bà và làm ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Các nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an.

Trong số các bị hại của bà Hằng, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bị can và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là gần 31 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất do các phát ngôn của bị can đã xúc phạm ông Hưng là hơn 43 tỷ đồng.

Những cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh... không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên mạng xã hội.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-loi-noi-cam-ong-cua-anh-cong-an-khi-bi-am-ong-bao-vay...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-loi-noi-cam-ong-cua-anh-cong-an-khi-bi-am-ong-bao-vay-tren-pho-i-bo-nguyen-hue-a602160.html