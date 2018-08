Nóng 24h qua: Chuyện gì đã xảy ra trong vụ ong đốt cả nhà, 2 người chết?

Nạn nhân kể phút cả nhà bị ong đốt, 2 người tử vong; Giật mình 1 xã có 441 người nhiễm HIV… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Phút cả nhà bị ong đốt, 2 người tử vong qua lời kể nạn nhân

Đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện ĐK Bạc Liêu), bà Nguyễn Thị H (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Bạc Liêu) bàng hoàng kể lại vụ việc.

Theo đó, chiều 14/8, cụ Trần Thị Đ (92 tuổi, mẹ bà H) nhờ bà con ở xóm cưa cây trước cửa nhà. Cây đổ, ngã đập vào nhà.

Bà H. đang được bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) theo dõi sát sao, hiện sức khỏe đã tạm ổn

“Lúc đó, má tôi và 4 đứa cháu ngồi trong nhà. Tôi liền chạy vô xem cây ngã có đè ai không thì phát hiện ong vò vẽ túa ra đốt. Má tôi lớn tuổi chạy không nổi, bị ong đốt cả trăm vết. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy ong quây lại và đốt trên đầu cháu tôi nhiều quá, liền nhào vô ôm đứa cháu nhỏ nhất chạy ra ngoài. Tay bế cháu, tay phủi không cho ông đốt, bản thân tôi cũng bị ong đốt nhiều vết, còn 2 đứa cháu nhỏ nữa cũng bị ong đốt vài chục vết trên người”, bà H. kể lại.

Vụ ong đốt khiến cụ Đ (bị đốt 135 vết) và cháu N.H.N. (13 tháng tuổi) tử vong. Bà H, với 64 vết đốt đang được theo dõi điều trị tích cực, đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị lọc máu lần thứ 3. Còn 2 cháu bé 5 tuổi và 7 tuổi, do diễn biến bệnh nặng đã được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị.

Giật mình 1 xã có 441 người nhiễm HIV

Việc có tới 42 người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng (Phú Thọ) đang gây xôn xao dư luận cả nước.

Song con số này chỉ chưa bằng 1/10 số người nhiễm HIV tại một xã ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Theo thống kê của Bộ Y tế, tại xã này, số người nhiễm HIV được phát hiện là 441 người, cao nhất nước.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam hiện có hơn 208.000 người nhiễm HIV còn sống, hơn 93.000 bệnh nhân AIDS và hơn 97.700 người đã tử vong.

Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đến thị sát tại "ổ dịch" xã Kim Thượng

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, hiện cả nước chỉ có 123.000 người (khoảng 60% số người nhiễm HIV) đang điều trị thuốc kháng virus ARV. Khoảng 40% không điều trị, nguyên nhân chủ yếu do lo sợ bị kỳ thị.

"Trước đây, bệnh nhân mắc HIV/AIDS được cho là "án tử" nhưng nay HIV là bệnh mãn tính, người bệnh có thể kiểm soát bằng thuốc”, ông Long nhấn mạnh.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, sau khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần. Từ khoảng 5h sáng nay (17/8) bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.

Trong sáng nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực đất liền ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An mưa to, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Khắp các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4

Cũng theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, từ 16/8 đến 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 150-250mm). Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (300-400mm). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm).

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội), Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình), Thạch Thành (Thanh Hóa).

Đề nghị công an vào cuộc vụ đe dọa truy sát nhân viên VTV9

Ngày 17/8, VTV Cần Thơ đã có văn bản gửi Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland và bảo vệ tính mạng của phóng viên VTV Cần Thơ tác nghiệp.

Trước đó, ngày 15/8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM nhận được công văn của Công ty Smartland do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký về việc yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đe dọa truy sát cả gia đình giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên có liên quan đến phóng sự vì cho rằng phóng sự đưa tin sai sự thật.

Văn bản đề nghị Công an TP Cần Thơ và An Giang vào cuộc

Liên quan đến vụ việc, trong chiều 16/8, anh anh Trần Văn Quý (xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) cho biết hôm 12/8, anh có trả lời phỏng vấn nhóm phóng viên thuộc VTV9 trong phần phóng sự điều tra "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng".

Đến chiều 16/8, anh bị một nhóm thanh niên hành hung tới tấp, gây nhiều vết thương khắp cơ thể.

Sát thủ bịt mặt giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Khoảng 0h30 ngày 17/8, người thân phát hiện anh Đặng Văn Trường (SN 1977, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương. Vợ anh cũng bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt đối tượng gây ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm hôm trước, một đối tượng bịt mặt đã đột nhập vào nhà nạn nhân khi cặp vợ chồng này đang ngủ.