Những vụ tai nạn thảm khốc tại 'điểm đen' chợ 312 ở Đắk Nông

Sáng 27/7, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, tối qua đại diện xã vừa đi tiễn 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 25/7.

“Gia đình tổ chức mai táng theo phong tục. Để các cháu nằm tại ngôi nhà còn nguyên container mắc cứng bên trong, nhìn xót xa lắm”, lãnh đạo xã Đắk R’la nói và cho biết, rất ám ảnh với vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra.

Chiếc container nằm trong căn nhà của các nạn nhân

Theo đó, khoảng 8h10 ngày 25/7, Hoàng Văn Nghĩa điều khiển xe container biển số 50H-058.81 kéo theo rơ moóc biển số 51R-095.11, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), theo hướng huyện Đắk Mil đến huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Khi đến địa điểm trên, xe container do Nghĩa điều khiển đã va chạm với xe container biển số 50H-450.00 kéo theo rơ moóc biển số 61R-016.88, do Nguyễn Sỹ Trường (36 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Chưa dừng lại, xe container do Nghĩa điều khiển tiếp tục lao vào 5 nhà dân bên đường, cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có 2 anh em ruột là em H.M.D (15 tuổi) và em H.M.Q (18 tuổi).

Thời điểm xảy ra tai nạn, hai anh em D và Q đang ở trong nhà. Còn người mẹ vừa đi mua đồ ăn sáng, khi quay về thấy nhà bị sập. Người mẹ cố gắng tìm trong đống đổ nát rồi ngất lịm khi hai con đã tử vong.

Chiếc container trượt rất dài trước khi lao vào nhà dân

Ông Trần Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Đắk R'la (huyện Đắk Mil) cho biết, căn nhà của nạn nhân từng bị ô tô mất lái tông vào, gây sập một phần. Gia đình phải vay mượn tiền để sửa sang lại. Nay căn nhà lại bị ô tô lao vào, cướp đi sinh mạng 2 đứa con trai duy nhất của họ, thật đau lòng.

Trước vụ tai nạn này, tại khu vực chợ 312 từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trong đó, thảm khốc nhất là vụ ô tô tải va chạm liên hoàn, khiến 10 người thương vong vào năm 2020.

Đến năm 2022, cũng tại khu vực trên, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, bất ngờ mất lái lao tông vào đuôi xe con rồi lao vào 4 nhà dân. Hậu quả, 2 người bị thương; chiếc xe bán tải bị biến dạng hoàn toàn; nhiều đoạn tường, cửa, mái nhà...của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

Xe tải lao vào nhà dân năm 2022 tại khu vực chợ 312

Đến năm 2023, cũng tại khu vực chợ 312, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Đắk Lắk - Đắk Nông, bị mất lái, lao sang bên phải đường, tông thẳng vào 2 xe máy, rồi lao tiếp vào xe máy của một người phụ nữ khác. Rất may, người phụ nữ nhanh chóng nhảy khỏi xe máy và thoát nạn trong tích tắc. Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng.

Ông Phạm Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết, đoạn đường tại chợ 312 nằm trong "điểm đen" tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đắk Mil. Tuyến đường này thuộc quản lý của Cục đường bộ III.

Sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, Cục đường bộ III đã lắp đặt camera giám sát tốc độ và lắp biển báo tốc độ tối đa 60 km/giờ đối với xe có trọng tải lớn, lắp đèn vàng nhắm nháy, sơn gờ giảm tốc...

Nguồn: [Link nguồn]