Những thay đổi về mức hưởng bảo hiểm xã hội khi lương cơ sở tăng

Mức hưởng và đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất Việc mức lương cơ sở tăng cũng sẽ làm thay đổi về mức đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Như vậy, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 2,34 triệu đồng x 5 = 11,7 triệu đồng/tháng. Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc Làm 2013 đối với nhóm người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức đóng tối đa cho trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở là bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, người lao động thuộc nhóm này tiền lương tháng đóng tối đa là 2,34 triệu đồng x 20 = 46,8 triệu đồng.