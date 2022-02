Những dự án nào ở Bình Thuận Bộ Công an đang điều tra?

Ngoài dự án rộng 9,26 ha tại Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 mà Bộ Công an vừa khởi tố 5 nguyên lãnh đạo, lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Bình Thuận, hiện còn 8 dự án đang được thụ lý điều tra do có dấu hiệu vi phạm.

Trong chiều 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tiếp tục tiến hành khám xét nhà các nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở của tỉnh Bình Thuận. 5 người này bị khởi tố, tạm giam do liên quan đến sai phạm trong giao đất không qua đấu giá tại 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, sáng 11-2

Được biết, ngoài dự án nói trên, Bộ Công an còn đang thụ lý 8 dự án có dấu hiệu vi phạm, phần lớn là các dự án bất động sản sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên địa bàn TP Phan Thiết, gồm: Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu du lịch dã ngoại, phường Mũi Né; Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né; Dự án Sea Links Mũi Né; Dự án lấn biển phường Đức Long; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, phường Hưng Long; Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy; Dự án xây kè chống xâm thực biển phường Đức Long. Trong số này, một số dự án vướng pháp lý do "lùm xùm" giao đất không qua đấu giá.

Trường mầm non Lê Quý Đôn, một trong những dự án giao đất không qua đấu giá tại Bình Thuận

Để điều tra dấu hiệu sai phạm tại các dự án này, tháng 7-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP Phan Thiết; lý lịch trích ngang, phân công chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ UBND TP này qua các thời kỳ trong việc chỉ đạo, tham mưu, thực hiện các dự án.

Ngoài ra, Bộ Công an còn đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận thực hiện các dự án; các tờ trình của UBND TP Phan Thiết và các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết từ năm 2011 đến nay.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị dẫn giải phục vụ điều tra liên quan sai phạm giao đất, tối 10-2

Đối với dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, ba lô đất số 18, 19 và 20 có 1,5 ha đất thương mại dịch vụ, 4,6 ha đất ở và diện tích còn lại là đất công cộng dùng chung. Dự án có vị trí cửa ngõ vào khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Theo tỉnh Bình Thuận, dù đã được thông báo đấu giá 6 lần nhưng không có khách hàng tham gia đấu giá nên UBND tỉnh đã giao 3 lô đất rộng 9,26 ha cho Công ty CP Tân Việt Phát.

"Trước đó, một số nhà đầu tư đã ra khu vực dự án này tìm hiểu nhưng đều không đầu tư do đây là khu mồ mã dày đặc, nhiều hố sâu. Đến cuối năm 2016, Công ty CP Tân Việt Phát xin giao đất không qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B. Đây là khu đất thuộc trường hợp không có người tham gia đấu giá, vì vậy nó rơi vào Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 là giao đất không qua đấu giá" – đại diện Sở TN-MT Bình Thuận từng thông tin với Báo Người Lao Động về dự án này.

Một góc dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2

Tuy vậy, theo cơ quan chức năng, việc tỉnh Bình Thuận giao đất năm 2017 nhưng áp mức giá của năm 2013 đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, qua việc thuê đơn vị giám định độc lập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định việc áp dụng thời điểm giao đất không đúng đã gây thiệt hại hơn 71 tỉ đồng.

