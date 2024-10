Nhiều sai phạm trong đấu thầu của Công ty AIC ở Bình Phước

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật với các gói thầu liên quan đến Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, việc xác định chứng cứ vi phạm, thu thập dữ liệu hồ sơ gặp nhiều khó khăn do địa chỉ các công ty, doanh nghiệp không còn tồn tại, các công ty thẩm định giá, cá nhân có vi phạm trong công tác đấu thầu bỏ trốn hoặc bị khởi tố bắt giam nên đoàn thanh tra không xác định được mức độ thiệt hại. Mặt khác, việc xác định chính xác tổng giá trị thiệt hại đối với ngân sách nhà nước nằm ngoài khả năng của Đoàn thanh tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty AIC.

Kết luật thanh tra cho thấy, hàng loạt gói thầu thuộc các ngành y tế, giáo dục, môi trường bị Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gây hậu quả thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tổng mức dự toán của các gói thầu nêu trên là 110,3 tỷ đồng; tổng kinh phí đã phân bổ 115 tỷ đồng từ nguồn vốn địa phương và trái phiếu chính phủ. Tổng giá trị đã thanh quyết toán 110,5 tỷ đồng.

Công ty AIC trúng thầu 7 dự án/gói thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tổng mức dự toán hơn 110,3 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án/gói thầu mua sắm trang thiết bị quan trắc năm 2017, 2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2011, 2017 do Sở Y tế làm chủ đầu tư; 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông năm 2014, 2015, 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, từ kết quả đối chiếu giá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Bình Phước cung cấp với giá thanh toán các trang thiết bị của 7 dự án/gói thầu có chênh lệch lớn về giá trị, cho thấy có dấu hiệu nâng khống giá trị thiết bị để bán gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

