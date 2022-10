Nhiều ô tô hư hỏng sau tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 20:15 PM (GMT+7)

Ngày 25/10, Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra vào khoảng 15h ngày 25/10, tại Km1079+150 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn thuộc thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

3 ô tô hư hỏng sau TNGT liên hoàn trên đường HCM nhánh Đông. Ảnh QT24h

Lúc này, xe ô tô BKS 73H - 009.70 kéo theo rơmoóc 73R - 012.62 do tài xế Trần Biên Hoà (SN 1994, trú tại Phú Hoá, Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bến Quan đi Cam Lộ.

Khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải có cần cẩu mang BKS 74C - 111.11 do tài xế Trần Văn Sơn (SN 1996, trú tại Thanh An, Cam Lộ) điều khiển và xe ô tô BKS 74C - 050.25 do tài xế Hồ Văn Quyền (SN 1979, trú tại Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 3 xe ô tô đều hư hỏng, rất may không có thương vong về người.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Trạm CSGT Đakrông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiếc xe trong lúc lùi thì sập bánh xe xuống mương nước, gây ách tắc giao thông

Trước đó, vào sáng cùng ngày 25/10, tại thôn Đại Hào, xã Triệu Đại (Triệu Phong, Quảng Trị) cũng xảy ra 1 vụ xe container trong lúc lùi thì sập bánh xe xuống mương nước. Chiếc xe chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông trên địa bàn.

