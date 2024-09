Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm, bầu nhiều vị trí nhân sự quan trọng ở Trung ương, địa phương

Từ ngày 16-9 đến 22-9, nhiều nhân sự ở Trung ương cùng một số bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm, phân công... đảm nhiệm chức vụ mới.

Bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Khánh Hoà và ông Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Hà Quốc Trị 55 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Ông có trình độ Thạc sĩ Báo chí, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Đức Anh được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Ảnh: TTXVN

Ông Hồ Đức Anh được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Chủ tịch nước có quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Ông Hồ Đức Anh có sự nghiệp gắn liền với ngành kiểm sát, từng là Phó chánh văn phòng, Chánh thanh tra VKSND Tối cao. Sau ba năm giữ cương vị Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình, tháng 5-2019, ông quay lại VKSND Tối cao làm Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7), rồi Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Ngọc Châu 52 tuổi; quê ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Ngọc Châu đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ như Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngày 27-8, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Châu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam TAND Tối cao Trần Kiến Xương. Ảnh: DL

Phó Chánh Văn phòng VKSND Tối cao Trần Kiến Xương nhận nhiệm vụ mới

Chánh án TAND Tối cao có quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND Tối cao, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND Tối cao tại TP.HCM, giữ chức vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam TAND Tối cao.

Ông Trần Kiến Xương 55 tuổi; trình độ chuyên môn cử nhân Luật, cử nhân Hành chính và cử nhân Chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân (phải) trao quyết định cho ông Lê Thanh Phương. Ảnh: VGP

Ông Lê Thanh Phương làm giám đốc KBNN TP.HCM

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Phương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Hà Nam giữ chức giám đốc KBNN TP.HCM.

Ông Lê Thanh Phương có thời gian hơn 34 năm công tác trong hệ thống KBNN. Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc KBNN TP Hải Phòng, Giám đốc KBNN tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa ông Kiều Nam Thành làm Tổng Giám đốc SAMCO. Ảnh: N.NAM

Ông Kiều Nam Thành làm Tổng Giám đốc SAMCO

UBND TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO), giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SAMCO.

Ông Kiều Nam Thành, 50 tuổi, quê ở TP.HCM, trình độ cử nhân tài chính kế toán, cao cấp lý luận chính trị.

Cục THADS TP.HCM có phó cục trưởng

. VKSND TP.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm bà Dương Thị Diễm, 35 tuổi - kiểm sát viên sơ cấp VKSND quận Bình Thạnh (hiện đang biệt phái tại Phòng 10 - VKSND TP.HCM) giữ chức phó viện trưởng VKSND quận 6.

. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Phong Hóa (46 tuổi) - chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Tân Bình giữ chức phó cục trưởng Cục THADS TP.HCM.

Ông Đỗ Phong Hóa có thời gian năm năm công tác tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ tháng 4-2007 đến 9-2024, ông công tác tại TP.HCM và giữ các vị trí chấp hành viên tại Chi cục THADS quận 8, phó Chi cục trưởng rồi chi cục trưởng Chi cục THADS quận 7, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Tân Bình.

Nhân sự mới Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 19-9-2024.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: VGP

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều vị trí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông.

Điều động, phân công ông Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Hồ Xuân Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Đức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Luân chuyển, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuy Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Hiểu, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Tường tặng hoa chúc mừng ông Hà Văn Quyết. Ảnh: VGP

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Vĩnh Phúc làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có quyết định ông Hà Văn Quyết thôi giữ chức Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cơ quan này cũng có quyết định ông Nguyễn Mạnh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Đảo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ IX (2024 - 2029) với 33 thành viên. Luật gia Ung Thị Xuân Hương được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhiệm kỳ IX.

