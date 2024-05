Nguyên nhân vụ hai xe khách tông nhau khiến 18 người thương vong ở Gia Lai

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 2/5, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn giữa hai xe khách khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân do lỗi hỗn hợp dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, cả hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm, tài xế có giấy phép lái xe đúng quy định; quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trong các tài xế đều âm tính. Tuy nhiên, hai xe khách đều chạy quá tốc độ quy định, không nhường đường khi đi đoạn nút cắt giao thông.

Cụ thể, xe khách giường nằm loại 36 chỗ biển số 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên). Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông xe khách này tốc độ lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84km/h. Trong khi đó, tốc độ cho phép tại vị trí tuyến đường trên không vượt quá 70km/h.

Đối với xe khách loại 41 chỗ biển số 47B - 020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (SN 1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk) không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Vụ tai nạn giao thông khiến hành khách Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1975, trú Đồng Nai), đi trên xe Cô Hai bị thương nặng và tử vong. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 17 hành khách trên hai xe bị thương với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó 1 bệnh nhân tiên lượng rất nặng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 3h ngày 30/4, tại đường tránh Quốc lộ 25 (đoạn qua địa bàn thị trấn Chư Sê, xe khách giường nằm biển số 51B-294.89 chạy tuyến Hà Nội - Krông Pa (Gia Lai) đã va chạm với xe khách hiệu Quốc Cường 47B-020.26 tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk. Cú tông mạnh khiến 1 nạn nhân trên xe khách biển số 51B-294.89 rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]