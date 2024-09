Người phụ nữ lái xe bán tải bị nước cuốn tử vong ở Bình Dương

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tối 13/9 cho hay, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn khi lái xe. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang trục vớt chiếc xe bán tải do nạn nhân điều khiển gặp nạn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, một người phụ nữ lái ô tô bán tải chở con nhỏ về nhà ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, thời điểm này trời đang mưa lớn.

Sau khi chở con về nhà, người này lái xe quay trở ra trên đường Suối Siệp theo hướng về Quốc lộ 1K thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe, mất tích sau đó.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thi thể người phụ nữ mới được tìm thấy gần nơi gặp nạn, chiếc xe cũng được xác định vị trí để trục vớt lên bờ.

Được biết, khu vực nạn nhân gặp nạn có địa hình trũng, thường xuất hiện tình trạng nước chảy xiết sau mưa lớn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

