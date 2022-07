Người đàn ông bị xe container tông tử vong tại đoạn đường đèn không sáng

Khuya 27-7, một người đàn ông đi bộ băng qua đường ĐT 743 đã bị xe container tông trúng rồi cuốn vào gầm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 22 giờ 45 phút, xe container BS: 61C-31.456 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ An Phú xuống ngã tư 550.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng anh Phạm Văn Thắng (40 tuổi, quê Thanh Hoá) đang đi bộ băng qua đường.

Hiện trường tai nạn.

Va chạm làm cho nạn nhân bị cuốn vào gầm container rồi bị bánh xe cán chết tại chỗ.

Nhận thông tin, công an TP Thuận An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người thân đau xót trước sự ra đi của nạn nhân.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn là điểm mở dải phân cách nhưng đèn đường không sáng nên rất tối.

Khu vực hiện trường đèn đường không sáng.

Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/nguoi-dan-ong-di-bo-qua-duong-bi-container-tong-chet_134634.html