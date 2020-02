Ngừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam - Trung Quốc từ 13 giờ chiều nay

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 15:52 PM (GMT+7)

Cục Hàng không Việt Nam hủy các phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam - Trung Quốc từ 1 giờ chiều nay (1/2).

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1h chiều nay (1/2)

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới có Corona (nCoV) gây ra, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố tạm thời hủy phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 06h00 giờ quốc tế (tức 13h00 giờ Việt Nam) ngày 01/02/2020, cho đến khi có thông báo mới.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay nêu trên. Doanh nghiệp này cũng được yêu cầu từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc theo kế hoạch nói trên. Các chuyến bay đang thực hiện, yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh.

Ngày 30/1, WHO đã công bố dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.

"Tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế" đã được ban bố 5 lần trước khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, bao gồm dịch cúm H1N1 năm 2009, dịch bại liệt và Ebola năm 2014, virus Zika năm 2016 và Ebola năm 2018.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, đến 15h ngày 31/1, thế giới có 9.833 người mắc viêm phổi do virus Corona, 213 người tử vong. Tại Việt Nam, có 5 người mắc bệnh (trong đó có 2 người Trung Quốc; 3 người Việt Nam); 97 người nghi nhiễm, trong đó có 65 người xét nghiệm âm tính và 32 người tiếp tục cách ly, theo dõi.

