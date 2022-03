Ngỡ ngàng kiến trúc 2 mô hình cầu Trần Hưng Đạo vừa đoạt giải nhất, nhì

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 11:01 AM (GMT+7)

Hôm nay (1/3), tại nhà triển lãm số 93 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức cuộc triển lãm kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, 3 phương án được Hội đồng thi tuyển lựa chọn giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và một phương án theo hình thức tuyển chọn sẽ được trưng bày, tham vấn ý kiến cộng đồng làm cơ sở để UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.

Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo được đặt tên Infinity Hanoi, mang ý nghĩa “Hà Nội Không giới hạn” đạt giải Nhất cuộc thi tuyển chọn vừa diễn ra.

Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo theo phương án số 12 được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa một Hà Nội cổ kính và Hà Nội hiện đại hai bên bờ sông Hồng thông qua hình ảnh những làn sóng uốn lượn trên vòm cầu, tạo nên những vòng kết nối vô tận.

Theo thiết kế cầu chính dạng cầu vòm thép, sơ đồ nhịp chính là: 150mx6; L = 900m. Mặt cắt ngang cầu chính tại giữa nhịp: B=40,66m, tại trụ cầu: 47,76m.

Ở vị trí trụ cầu bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Cầu gồm 4 làn xe cơ giới, hai làn hỗn hợp, hai làn xe đạp và vỉa hè người đi bộ.

Hai bên đầu cầu cũng được thiết kế công viên phục vụ người dân vui chơi, giải trí

Giải Nhì cuộc thi thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo với ý tưởng 'Hào khí Đông A, hào khí rồng thiêng'.

Cầu được thiết kế vòm thép, kết cấu mố trụ bê tông cốt thép vĩnh cửu. Chiều dài cầu chính 5 nhịp với tổng chiều dài 590m, chiều rộng mặt cầu 33m.

Lan can cầu hài hòa, đồng điều với nhịp chính, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng và duy tu, bảo dưỡng. Lan can cầu 2 lớp còn có khả năng che chắn mưa gió cho người đi xe mô tô trong mùa mưa bão

Thiết kế cũng chú ý đến làn dành cho người đi bộ và người đi xe đạp

Có thể thấy 2 phương án kiến trúc đoạt giải trên khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ hiện đại khác với phương án kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển xứ Đông Dương từng gây nhiều tranh cãi.

