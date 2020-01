Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 22:45 PM (GMT+7)

Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Thời sự Sự kiện:

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Thái Thanh Quý - Ảnh: Đài Truyền hình Nghệ An

Chiều 31-1, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh ông Thái Thanh Quý là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, đoàn kết, đóng góp chung vào thành công đi lên của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Thái Thanh Quý bên cạnh kế thừa, đảm bảo sự ổn định thì cần phải đi đầu trong thực hiện phương châm đổi mới sáng tạo; dám nghĩ, dám làm và đề xuất, triển khai các mô hình mới, cách làm hay để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An hứa sẽ nỗ lực dành toàn bộ tâm trí, sức lực, phấn đấu cao nhất vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Theo ông, một trong các nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Được biết, ông Thái Thanh Quý năm nay 44 tuổi, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; là thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế. Từ năm 2010-2012, ông Quý làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, từ năm 2012-2016, là Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn, từ năm 2016 -2017, là Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 9-2017, ông Quý được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, đến tháng 9-2018, ông Quý được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10-2018, ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, vào tháng 1-2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Quý được bầu vào Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nghe-an-co-tan-bi-thu-tinh-uy-44-tuoi-20200131200751989.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nghe-an-co-tan-bi-thu-tinh-uy-44-tuoi-20200131200751989.htm